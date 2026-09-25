Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

La Selección Colombia se alista para enfrentar a México en un compromiso clave que marca el inicio de la jornada FIFA, programada entre finales de septiembre e inicios de octubre. El encuentro, que se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre, genera gran expectativa tanto dentro como fuera del terreno de juego, en especial por lo que implica para la afición mexicana y el contexto deportivo actual.

Sigue a PULZO en Discover

Particularmente, esta edición del duelo entre México y Colombia enciende el entusiasmo entre los hinchas debido a un acontecimiento relevante: será el debut de Rafael Márquez como director técnico del equipo nacional mexicano, conocido popularmente como el ‘tri’. De acuerdo con información revelada por el diario ‘La Afición Deportes’, el regreso de Márquez, quien dejó buenas impresiones tras la Copa del Mundo 2026, ha influido de manera significativa en el interés de los fanáticos mexicanos, quienes esperan ver cómo el exfutbolista imprime su huella desde el banquillo.

El M&T Bank Stadium, donde se disputará el partido a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), está próximo a colgar el letrero de lleno total. Según reportes citados en el medio mencionado, “hasta el momento se han vendido más de 60 mil boletos para el primer partido del Tri en Baltimore y el primero en la era de Rafa Márquez”. Este dato da cuenta del fervor que rodea el evento, reflejado en una taquilla que apunta al “sold out” o agotado absoluto de entradas, un indicador del enorme interés que despierta tanto el inicio de un nuevo ciclo técnico como el atractivo del rival sudamericano.

El duelo se posiciona, así, como un termómetro de la relación entre la afición mexicana y uno de sus íconos futbolísticos más destacados, a la vez que ofrece a Colombia un enfrentamiento exigente en el contexto de preparación internacional. Las expectativas, de acuerdo con ‘La Afición Deportes’, están al máximo no solo por el posible récord de asistencia, sino por el significado de ver a Rafael Márquez en su estreno oficial como seleccionador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas boletas se han vendido para el partido México vs. Colombia en Baltimore?

De acuerdo con ‘La Afición Deportes’, ya se han vendido más de 60 mil boletas para el enfrentamiento entre México y Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, cifra que indica la posibilidad de alcanzar un lleno total.

¿Por qué el debut de Rafael Márquez genera tanta expectativa en la selección de México?

El debut de Rafael Márquez como técnico nacional genera expectativa porque representa el inicio de una nueva etapa para la selección mexicana tras la Copa del Mundo 2026, alimentando la ilusión y el interés de la afición, según lo citado por ‘La Afición Deportes’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z