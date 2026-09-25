Alarma prendida en el Independiente Medellín de Luis Amaranto Perea. El pasado fin de semana, el ‘Poderoso’ se enfrentó a Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, un partido que ganó por 2-1 y que le permitió mantenerse dentro del grupo de los ocho en la Liga BetPlay.

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Sin embargo, no todo fue de alegría, pues antes de terminar el primer tiempo la máxima figura del equipo, Juan Fernando Quintero, sintió un dolor muscular y no pudo seguir jugando. Este es el momento en el que se encendieron las alarmas en el equipo antioqueño:

Ahora, cuatro días después de este compromiso, el equipo dio a conocer qué le pasó al futbolista, pero sin determinar realmente el tiempo de incapacidad.

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, el equipo informó: “El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

🔴🔵 Reporte médico Juan Fernando Quintero:https://t.co/5DKdRMakhh — DIM (@DIM_Oficial) September 25, 2026

Esta lesión se traduce en un daño o desgarro en el cuádriceps, situado en la parte frontal del muslo izquierdo, y su incapacidad depende de la gravedad de la misma. Por ejemplo, si es grado 1 la recuperación sería de entre 1 a 2 semanas; si es grado 2 entre 3 a 6 semanas; y si es grado 3, entre 8 a 12 semanas.

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Lo cierto es que esta lesión llega en un muy mal momento, puesto que a Independiente Medellín se le aproximan varios compromisos muy importantes de cara a la clasificación. El calendario próximo es:

Junior vs. Medellín: sábado 26 de septiembre a las 8:20 de la noche.

Medellín vs. Millonarios: martes 29 de septiembre a las 8:05 de la noche.

Medellín vs. Santa Fe: lunes 5 de octubre a las 7:00 de la noche.

América vs. Medellín: 11 de octubre a las 8:15 de la noche.

Medellín vs. Once Caldas: 17 de octubre a las 8:10 de la noche.

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