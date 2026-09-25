Así como hay momentos emotivos entre las celebridades, el anuncio sobre el futuro de uno de los uniformes más importantes en el deporte colombiano marcó un punto sentimental.

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Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, reveló este viernes aspectos inéditos relacionados con la indumentaria oficial que lucirá el equipo antioqueño durante el próximo ciclo.

“En 2027 vestiremos nuestra marca propia. Llegamos aquí después de 14 años de un camino compartido con un gran aliado al cual solo le tenemos gratitud. Y damos este paso porque creemos que el valor de este escudo tiene que volver al club y a su gente”, proclamó en medio del discurso que dio en el evento denominado ‘Leyendas’.

El dirigente destacó la enorme carga sentimental que guarda la camiseta verde y blanca entre la apasionada hinchada del conjunto verdolaga.

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“La camiseta de Nacional es para muchos la primera prenda que le regalaron de niños, lo fue para mis dos hijos. Los que nos ponemos para ir al estadio y la que queremos seguir vistiendo todos los días con más orgullo. La que guardamos, aunque ya no nos quepa”, resaltó de la importancia que tiene para los aficionados la camiseta del club.

Arango enfatizó el valor simbólico de la prenda deportiva y el anhelo de ver la tribuna totalmente colmada con la indumentaria.

“Esa camiseta dejó de ser ropa hace mucho y ahora es memoria. Por eso soñamos con una tribuna donde nadie se quede con las ganas de vestirla”, proyectó ansioso por ver el Atanasio Girardot vestido de verde y blanco.

El máximo directivo garantizó que la confección de las piezas textiles de la camiseta de Nacional luego del fin del acuerdo con Nike se desarrollará de forma íntegra dentro del territorio colombiano.

“Cada prenda llevará el mismo sello: hecho en Colombia, con talento local, materiales de última tecnología y estándares de primer nivel”, sostuvo.

“Porque un club que cree en este país tiene que demostrarlo y hacer país también se juega en la cancha de la industria, del empleo y del desarrollo”, resaltó de la necesidad de dar valor a las empresas nacional.

Finalmente, el presidente convocó a la fanaticada a sumarse activamente al crecimiento constante de la institución deportiva.

“Queremos que cada hincha sienta que se pone una segunda piel. Así que prepárense porque no esta comienza la camiseta, la seguiremos haciendo juntos cada vez más grande”, completó.

La organización destaca por consolidar diversas unidades de negocio alternativas a la actividad competitiva, incluyendo confección textil y eventos atléticos.

🟢⚪ El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló de lo que será la indumentaria de Atlético Nacional para el próximo año. pic.twitter.com/B5K8WWuWgv — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) September 25, 2026

Esta estructura empresarial transforma al equipo en un ecosistema comercial autosostenible enfocado en financiar el desempeño de sus planteles principales.

Asimismo, las divisiones inferiores cumplen un rol decisivo abasteciendo al primer equipo, nutriendo selecciones nacionales y generando ventas al exterior.

¿Quién es el dueño de Atlético Nacional?

El dueño exclusivo de Atlético Nacional es la Organización Ardila Lülle, uno de los conglomerados empresariales más poderosos e importantes de Colombia.

El grupo industrial adquirió la propiedad total de la institución deportiva antioqueña en el año 1996 tras comprar las acciones mayoritarias del club.

Esta transacción mercantil convirtió al equipo verdolaga en la primera entidad del balompié colombiano en transformarse en una sociedad anónima de carácter privado.

A través de la firma holding corporativa conocida como Inversiones Mape S.A., el conglomerado administra operativamente todas las áreas del equipo verdolaga.

La administración empresarial garantiza un modelo financiero solvente y sostenible para sostener los proyectos deportivos del cuadro profesional en competencias internacionales.

Gracias a este respaldo corporativo constante, la escuadra paisa potenció su estructura deportiva logrando múltiples títulos locales y torneos continentales de prestigio.

Actualmente, el ejecutivo Sebastián Arango Botero ejerce como presidente de Atlético Nacional, liderando la gestión institucional por encargo directo de la Junta Directiva.

La Organización Ardila Lülle maneja además otras marcas masivas en el país como Postobón, Canal RCN y diversas empresas del sector agroindustrial colombiano.

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