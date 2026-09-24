Atlético Nacional y Millonarios no consiguieron la victoria en otro clásico entre capitalinos y Antioqueños. El partido quedó 1-1 en la noche de este jueves 24 de septiembre.

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El encuentro lo abrió el azul en el minuto 39. Daniel Ruiz envió un tiro de esquina que remataron; el balón dio contra el larguero y el rebote lo aprovechó Juan Angulo, quien mandó una potente bolea para vencer a Franco Armani.

Sobre la adición del primer tiempo, el ‘Verdolaga’ igualó el juego también desde un córner, en el que Andrés Felipe Reyes remató de cabeza prácticamente solo y al frente del arco.

Una de las jugadas más duras se dio sobre el minuto 9 de juego, cuando ‘Chicho’ Arango se dobló la pierna en la disputa de un balón, por lo que tuvo que salir sustituido por Andrés Sarmiento. Aunque se retiró del campo caminando, no ocultó sus lágrimas por la grave afectación.

Juan Rodríguez ingresó al minuto 60 por Juan Zapata y, sobre el final, tuvo un tiro libre que puso en peligro a Millonarios. El histórico volante remató al arco, pero la despejaron sobre la línea.

Además, en el 85 expulsaron a Sarmiento por un pisotón contra Rodrigo Ureña, quien también salió del terreno de juego.

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