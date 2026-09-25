En la noche de este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional recibió a Millonarios en un partido disputado en el estadio Atanasio Girardot, el cual estuvo muy bueno porque contó con todos los condimentos: goles, lesiones, expulsiones y mucho más.

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Al final, el encuentro terminó 1-1 gracias a los goles de Andrés Reyes y Julián Ángulo, por lo que se repartieron los puntos y en la tabla de posiciones poco cambió, pues Millonarios se mantiene en la segunda posición y Nacional, en la tercera.

Ahora, los hinchas de Nacional e incluso el técnico Lucas González se mostraron muy molestos porque, según ellos, el cuadro bogotano se dedicó fue a pegar patadas y no realmente a jugar, pero Alberto Gamero se defendió y dio a conocer su posición.

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“Millonarios no fue el equipo que vino a pegar. Millonarios fue el equipo que vino a jugarle mano a mano a Atlético Nacional. Y repito, la falta más alevosa y más peligrosa la cometió Nacional”, comenzó diciendo Gamero.

Y agregó: “Entonces, ellos no querían perder, nosotros tampoco (…) Es normal en un partido y a pesar de todo, nosotros solo recibimos dos amarillas: a Vega y a Castro, que fue por un reclamo”.

🗣️ “Millonarios no vino a pegar, la falta más peligrosa fue de Nacional”: Alberto Gamero. 📹 @Dimayor | #ASColombia pic.twitter.com/8bbINqFUmK — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 25, 2026

Y es que los hinchas de Nacional se mostraron muy molestos porque según ellos, al final los golpes fueron determinantes en el resultado, puesto que el equipo se fue con dos lesionados como lo fueron ‘Chicho’ Arango y Marlos Moreno.

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Cuántas faltas hubo en Nacional vs. Millonarios

Ahora, estadísticamente, en el partido hubo un total de 33 faltas, de las cuales 17 fueron cometidas por Millonarios contra 16 de Atlético Nacional. Además, los locales recibieron tres tarjetas amarillas y los visitantes, dos.

Finalmente, Nacional tuvo una expulsión, que fue de Sarmiento por una entrada contra Ureña, mientras que Millonarios terminó el encuentro con sus 11 jugadores.

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