En la noche de este jueves, 24 de septiembre, se jugó un partidazo en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios, juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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El compromiso terminó 1-1 gracias a los goles de Julián Angulo por los visitantes y de Andrés Reyes por los locales. Estos fueron los goles del compromiso:

¡ANDRÉS REYES DE CABEZA ANOTA EL EMPATE DE @nacionaloficial! Buen remate de cabeza del defensor y el clásico va 1-1. #LALIGAxWIN ⚽🔥🟢 pic.twitter.com/Dfdmzga74U — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Ahora, antes de los goles, hubo una situación muy desafortunada con el delantero de nacional Christian ‘El Chicho’ Arango, quien no ha tenido buenos minutos con el club, pero ante la lesión de Alfredo Morelos se esperaba que tuviera mejores sensaciones.

No obstante, en los primeros minutos del partido el jugador tuvo un choque con Stiven Vega, mediocampista de Millonarios, y le tocó salir reemplazado. Esta fue la jugada:

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian ‘Chicho’ Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Todo indica que la lesión no es sencilla, pues además de salir entre lágrimas, el entrenador dio el primer parte médico del jugador y no parece algo que se solucione en un par de semanas.

“Esperemos que lo de ‘Chicho’ no sea tan grave como podría parecer; hay que esperar los exámenes, pero hasta ahora no pinta bien. Ojalá no esté comprometida su rodilla”, dijo Lucas González, técnico del equipo antioqueño.

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De esta manera, ahora el jugador se someterá a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión, ya que al ser rodilla, que es una zona tan delicada, es mejor revisar bien qué ocurrió antes de sacar conclusiones apresuradas.

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