Este viernes, 25 de septiembre, la Selección de Francia jugó la primera fecha de la Nations League contra Turquía en condición de visitante, el primer compromiso luego de la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El juego fue muy parejo, al punto de que fue hasta el minuto 54 que se rompió el empate gracias a un gol del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé. Sin embargo, no hubo celebración, puesto que apenas pateó el jugador terminó tendido en el terreno de juego debido a un fuerte dolor en la rodilla.

Esta fue la situación:

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NO HAY FESTEJO… Kylian Mbappé convirtió el 1-0 de Francia ante Turquía pero tras el remate sintió una molestia en su rodilla derecha. ¡Preocupación en Les Blues y el Merengue! 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rnDEcKxGWD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

De hecho, cuando estaba saliendo del terreno de juego se vio muy afectado, caminando cojo y muy despacio y constantemente llevándose las manos a la cara, como si supiera que la lesión es complicada. Así abandonó la cancha:

Mbappé in a lot of pain 🥴 Get well soon, Kylian 🙏 🎥 @Metecann pic.twitter.com/n9GRcd4ttC — 433 (@433) September 25, 2026

De hecho, todo indica que el jugador abandonará la concentración de la Selección de Francia de inmediato, pese a que todavía quedan dos partidos, para volver a Madrid y ser revisado por los médicos de su club, quienes determinarán la gravedad de la lesión, el tiempo de incapacidad y el tratamiento correspondiente.

Cabe destacar que esta es la tercera lesión importante de Mbappé a lo largo del año, pues en marzo sufrió de un esguince de rodilla y en abril una lesión en el muslo que casi que lo hizo llegar al límite al Mundial 2026.

(Ver también: Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras comentario racista: “No representa a su país”)

Por lo pronto, los hinchas del Madrid están pendientes del estado de salud del francés, teniendo en cuenta que es el futbolista más importante del equipo y que su baja sería más que importante.

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