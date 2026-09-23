Por: France 24

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El fútbol francés inicia una nueva era bajo el liderazgo de Zinedine Zidane. El exvolante, ícono tanto en su selección como en el club Real Madrid, presentó su primera convocatoria oficial el 18 de septiembre, apenas unas semanas después de ser anunciado como seleccionador nacional a finales de julio. De acuerdo con la información publicada, Zidane, tras conformar su cuerpo técnico, asumió el reto de liderar a ‘les Bleus’ de cara a la Liga de Naciones, enfrentando en septiembre y octubre a Turquía, Bélgica e Italia.

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En esta lista de 23 jugadores, resalta el ingreso de cinco futbolistas que por primera vez reciben el llamado a la mayor, bajo el legado de renovación que procura Zidane. Entre ellos figuran el arquero Guillaume Restes (Toulouse), los defensores Andy Diouf (Inter de Milán) y Jérémy Jacquet (Liverpool), el mediocampista Lucas Da Cunha (Como) y el delantero Esteban Lepaul (Rennes). La apuesta por la juventud implica también salidas relevantes: el portero Brice Samba se ve desplazado por Restes; figuras consolidadas como Lucas y Théo Hernández, Lucas Digne (PSG), Malo Gusto (Chelsea) y el lesionado William Saliba no aparecen en la convocatoria defensiva. Jugadores como Pierre Kalulu y Adrien Truffert, quienes no estuvieron en la última Copa del Mundo, reciben una nueva oportunidad.

La zona media también muestra cambios importantes. El centrocampista Aurélien Tchouaméni continúa en recuperación, mientras que la veteranía de N'Golo Kanté queda fuera en esta ocasión. Así, Lucas Da Cunha aprovecha para debutar y Eduardo Camavinga regresa tras ausentarse con el proceso del seleccionador anterior. En el ataque, destaca la ausencia de Marcus Thuram, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta, reemplazados por el artillero Esteban Lepaul, máximo goleador de la última Ligue 1. Permanecen figuras del último Mundial como Kylian Mbappé, quien además ha sido ratificado como capitán, acompañado de Ousmane Dembélé y Michael Olise, reafirmando la confianza en una base sólida de talento ofensivo.

Esta convocatoria supone el primer examen para Zidane, enfrentando a grandes rivales en una competición como la Liga de Naciones. El seleccionado francés, con este renovado grupo, inicia su camino con la mirada puesta en el futuro, apoyándose tanto en las promesas emergentes como en sus referentes consolidados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores debutan en la primera convocatoria de Zidane con la selección de Francia?

Los cinco jugadores que realizan su primera aparición en la selección mayor francesa bajo la dirección de Zinedine Zidane son Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha y Esteban Lepaul. De acuerdo con los detalles publicados, su incorporación resalta una apuesta por la juventud y la renovación del equipo nacional.

¿Por qué Aurélien Tchouaméni y N'Golo Kanté no fueron convocados?

Según la información de la convocatoria, el mediocampista Aurélien Tchouaméni no fue incluido debido a que se encuentra en fase de recuperación. Por su parte, N'Golo Kanté (34 años) tampoco figura en la lista, motivo por el cual el centro del campo da espacio a jugadores que regresan o debutan, como Lucas Da Cunha y Eduardo Camavinga.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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