Por: Gol Caracol

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Lamine Yamal, extremo español del Barcelona, acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol europeo al convertirse, con apenas 19 años y 49 días, en el jugador más joven en alcanzar los 50 goles en las cinco grandes ligas de Europa. Según información confirmada por el club azulgrana, Yamal logró esta impresionante marca durante el partido ante el Rayo Vallecano, en el que Barcelona se impuso con un contundente 5-2. En este encuentro, el jugador catalán anotó dos goles: el primero, un potente disparo que se clavó en la escuadra, y el segundo, un remate colocado en el minuto 90 que selló la goleada de su equipo.

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El Barcelona, a través de sus canales oficiales, destacó que Yamal no solo sobresale en el contexto del club, sino también en todo el panorama internacional. A sus 19 años y 49 días, es el futbolista más joven en la historia de la entidad en sumar 51 tantos contando todas las competiciones. Esta cifra lo posiciona como una de las joyas más prometedoras de la institución y del fútbol español.

El hito de Lamine Yamal adquiere aún mayor relevancia si se compara con las trayectorias de figuras reconocidas en el fútbol mundial. En el exclusivo grupo de jugadores que superaron los 50 goles en las principales ligas europeas, Yamal desbancó marcas anteriores impuestas por talentos destacados como el francés Kylian Mbappé, quien alcanzó esta cifra a los 19 años y 241 días, y el noruego Erling Haaland, que lo logró a los 20 años y 196 días. Estos datos rescatados por el club y difundidos en medios especializados sitúan a Lamine Yamal un escalón por encima en términos de precocidad goleadora.

El logro de Yamal no solo supone un motivo de celebración para el Barcelona, sino también para España, pues consolida al joven extremo como una de las principales esperanzas de su selección nacional. Sus registros en LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Bundesliga, las ligas más importantes del continente, lo ubican como un referente de la nueva generación que ya deja huella indeleble en la élite del fútbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Lamine Yamal ser el jugador más joven de las grandes ligas en llegar a 50 goles?

Lamine Yamal consiguió este récord al anotar dos goles contra el Rayo Vallecano, sumando así 51 tantos en todas las competiciones. Con solo 19 años y 49 días, el club Barcelona confirmó que nadie antes, ni siquiera figuras como Kylian Mbappé o Erling Haaland, había alcanzado tal cifra en las cinco ligas principales de Europa a una edad tan temprana.

¿Qué representan las cinco grandes ligas europeas en el fútbol mundial?

Las cinco grandes ligas europeas son LaLiga (España), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (Francia), Serie A (Italia) y Bundesliga (Alemania). Estas competiciones agrupan a los clubes más prestigiosos y competitivos del continente, y alcanzar marcas históricas dentro de ellas es un indicador claro del alto nivel y proyección internacional de los futbolistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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