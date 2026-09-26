La nueva etapa de la Selección Colombia comenzó con un empate. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 1-1 con México en Baltimore, en su primer partido después del Mundial de 2026 y sin James Rodríguez en la nómina.

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Lorenzo apostó de entrada por una base conocida y solo introdujo algunas novedades en su formación. Una de ellas fue Álvaro Angulo, mientras Kevin Castaño también recibió una oportunidad en un partido que sirvió para observar alternativas de cara al nuevo ciclo.

La camiseta número 10 que dejó James Rodríguez tuvo nuevo dueño y fue Jhon Arias quien asumió ese papel y estuvo en cancha durante todo el encuentro, aunque su aporte como distribuidor no fue tan determinante como se esperaba.

Colombia comenzó con intensidad y encontró rápidamente la ventaja. Luis Javier Suárez apareció al minuto 9 para marcar el 1-0 y volvió a confirmar el buen momento que atraviesa. El delantero se perfila como una de las principales alternativas ofensivas de este nuevo proceso.

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Para la segunda parte, México reaccionó y comenzó a complicar al conjunto colombiano. El empate llegó al minuto 62, cuando Gilberto Mora venció la resistencia de la Tricolor y puso el 1-1.

Tras el gol mexicano, Lorenzo movió el banco. Los ingresos de Kevin Viveros, Matías Orozco y Yaser Asprilla, quien mostró una versión más madura respecto a anteriores apariciones con la Selección.

Colombia mejoró con las modificaciones, pero el partido entró en una dinámica de ida y vuelta. México tuvo algunas aproximaciones, aunque Álvaro Montero no enfrentó una exigencia demasiado alta durante el tramo final.

El próximo reto será contra Paraguay el viernes 2 de octubre. Para ese encuentro se esperan más modificaciones en la formación y nuevas oportunidades para los jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo.

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