Así como se revelaron detalles de la nueva camiseta de Atlético Nacional sin Nike, uno de los jugadores que se ha consolidado como figura de este equipo quedó bajo la lupa.

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Se trata de Ian Poveda, mediocampista que llegó al fútbol colombiano luego de comenzar su carrera en Inglaterra, donde vive un proceso judicial que ahora tuvo una novedad.

El periodista César Augusto Londoño publicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) detalles de la presentación ante la justicia del mencionado país en Europa por unas acusaciones delicadas.

Precisamente, al explicar algunos aspectos acerca del caso en contra del mediocampista colombiano de 26 años, presentó una fecha que se convierte en clave dentro de este camino.

“La acusación publicada por la BBC, dice que no reveló una inhabilitación para conducir para obtener un seguro, exhibió matrículas falsas y conspiró para obtener una póliza a nombre de un tercero para un vehículo que pretendía manejar, teniendo restricción legal. El juicio iniciará el 4/12/2028”, sentenció.

Poveda llegó a Colombia en 2026 para integrar al Internacional de Bogotá en el primer semestre de la Liga Betplay, pero para la segunda parte del año se sumó a Atlético Nacional.

En medio de las lesiones en el equipo dirigido por Lucas González, el volante se ha convertido en uno de los más destacados por su buen rendimiento en lo corrido del campeonato local en la actualidad.

Incluso, a pesar de la llegada de James Rodríguez como refuerzo del equipo verdolaga, el jugador ha demostrado su versatilidad para acompañar el ataque por las bandas con eficiencia.

Cabe recordar que en el pasado estuvo en una de las convocatorias de la Selección Colombia de mayores, aunque hasta el momento no ha tenido nuevas oportunidades en el combinado patrio.

Por ahora queda esperar cómo se desenvuelve el caso en el que Poveda acabó señalado por la justicia de Inglaterra, en donde el proceso ya tiene una fecha para el comienzo de la evaluación.

¿Quién es Ian Poveda?

Ian Poveda es un futbolista profesional anglo-colombiano que se desempeña principalmente como extremo o mediocampista ofensivo en el fútbol europeo.

Nacido en Londres en febrero de 2000, el atacante posee la doble nacionalidad debido al origen colombiano de sus padres, lo que le abrió paso en el equipo nacional.

Su formación juvenil incluye pasos por importantes academias continentales, entre las que destacan las canteras del Arsenal, Barcelona y Manchester City.

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, el habilidoso extremo logró hacer su debut oficial en el primer equipo del Manchester City.

Posteriormente, Poveda firmó un contrato a largo plazo con el Leeds United para competir profesionalmente en la exigente Premier League inglesa.

A lo largo de su carrera, ha sumado valiosa experiencia tras ser cedido a clubes tradicionales como Blackburn Rovers, Blackpool y Sheffield Wednesday.

En el ámbito internacional, representó inicialmente a las categorías juveniles de la selección de Inglaterra en diversos torneos continentales de formación.

Sin embargo, el jugador optó finalmente por vestir la camiseta de la Selección Colombia absoluta en compromisos amistosos de carácter oficial.

Su estilo de juego destaca por el regate vertiginoso en velocidad, la agilidad en espacios reducidos y una notable visión creativa ofensiva.

A nivel táctico, demuestra una gran versatilidad para desenvolverse con solvencia por ambas bandas o como enganche detrás de los delanteros.

El extremo continúa consolidando su trayectoria deportiva dentro del fútbol profesional, generando gran expectativa entre los aficionados colombianos y británicos.

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