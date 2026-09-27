El empate de la Selección Colombia contra México puso bajo lupa a los dirigidos por el estratega Néstor Lorenzo, que para esta convocatoria no contó con varios jugadores de renombre y eso abrió paso a un llamativo comentario.

Sigue a PULZO en Discover

El retiro de James Rodríguez y la ausencia de Luis Díaz, entre los principales referentes que quedaron fuera de la lista de convocados, llevaron a una inesperada defensa por parte de Carlos Antonio Vélez.

A través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), el veterano periodista lanzó un parte de tranquilidad luego de la igualdad por 1-1 en el duelo disputado en Estados Unidos este sábado 26 de septiembre.

De hecho, aclaró cuál considera que es la idea de este nuevo paso dentro del seleccionado nacional, con una convocatoria llena de sorpresas para los amistosos entre septiembre y octubre. Eso sí, dejó un aire de duda sobre el estratega.

“Entramos en la etapa del ‘casting’, llamando gente nueva que solo jugando junta podría alcanzar un nivel competitivo y de equipo con el tiempo siempre y cuando el DT los aproveche. Más adelante veremos si este señor puede o no, si no puede hay q cambiarlo. Por ahora, el beneficio de la duda lo cobija. Hay que darle unos partidos y la oportunidad para que vea que le sirve. Jugadores hay, está claro”, afirmó.

Incluso, planteó qué es lo que se espera por parte del equipo nacional para esta nueva parte del proceso después del Mundial, con el reto planteado de nuevo sobre Lorenzo.

“Hay que hacer un equipo intenso, dinámico, fresco, sólido y que agreda, que haga daño con ida y vuelta para competir de verdad, eso requiere de tiempo, paciencia y, lo más importante, que el DT pueda hacerlo que es en donde está la gran duda. Por ahora, lo de hoy apenas, cositas”, indicó.

Vélez expuso incluso cuáles fueron las ventajas para México en el amistoso contra Colombia, lo que desembocó en un empate que frenó la racha de triunfos que venía de otros juegos previos.

“Se jugó contra un equipo que mantuvo la gran base del que jugó el mundial, menos Montes y Quiñones, de los destacados. El DT era el asistente de Aguirre por lo que lo de hoy fue la continuidad de lo que había, sin necesidad de inventar nada. Esto apenas comienza, pero el ‘ratificado’ Lorenzo debe tener claro que hay poco margen de error. La mayoría ya no confía en él y quiere un cambio efectivo”, sentenció en su primera publicación.

Lo cierto es que agregó una nueva explicación sobre la buena imagen que dejó el seleccionado mexicano bajo la dirección del exfutbolista y ahora técnico Rafael Márquez.

“17 jugadores del Mundial llamó Rafa Márquez a la selección de México para los amistosos. la diferencia entre ellos y nosotros es q México trae huella y nosotros no. Por eso se vieron mejor. Lo de ellos es la continuidad de un trabajo bien hecho mientras lo de nosotros es el comienzo con una base y muchos nuevos para ver si algo funciona como equipo. Una apuesta más. Ellos lograron una marca en su mundial. Nosotros no hemos podido establecer un idea de juego. Por eso, la continuidad de ellos tiene sentido y se ve mientras lo nuestro es una expectativa, rezando para que salga”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z