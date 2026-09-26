Por: Caracol TV

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La Selección Colombia femenina terminó en el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Polonia, al superar 4-3 a Italia en la definición por penaltis a Italia. En los 120 minutos, el compromiso terminó con un empate 1-1, en el cierre de este sábado del certamen organizado por la FIFA. Los tantos fueron obra de Pellegrino Cimo, a los 43 minutos; mientras que la igualdad llegó, tras una buena jugada de conjunto, de Sintia Cabezas, quien entró en buena forma para la parte complementaria.

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La guardameta Luisa Agudelo fue la gran figura del compromiso después de haber tapados los dos últimos penaltis ejecutados por las europeas, en una definición que resultó vibrante y tensionante al máximo.

Agudelo no solamente se destacó en el cierre del compromiso, sino que durante el duelo también tuvo destacadas intervenciones.

Después del último cobro atajado, las colombianos salieron corriendo a buscar a la heroína del duelo mundialista, mientras que en la zona del banquillo técnico Carlos Paniagua y su grupo de asistentes se fundieron en un abrazo. También en las nuestras se observaron abrazos, lágrimas, emoción pura por este logro, en una Copa del Mundo en el solamente se perdieron dos juegos con Corea del Norte, que este domingo jugará la final contra España.

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Mientras tanto, en redes sociales llegaban las felicitaciones para todas las jugadores, pero especialmente para Luisa Agudelo a quien el país la tiene en el foco desde hace varios años, pues se incorporó a la Selección siendo muy joven.

Uno de los mensajes fue el de su novio, el también futbolista Camilo Nieva, quien está vinculado en la actualidad al Envigado. En su cuenta de Instagram, el volante compartió una historia y le escribió: “Lo gigante que sos, mi vida. Te admiro tanto… Eres un orgullo y un ejemplo. Te amo mi reina”.

Ellos deben tener una relación a distancia la mayor parte del año porque ella actualmente es jugadora del San Diego, de Estados Unidos, mientras que él está en el fútbol colombiano. Sin embargo, a pesar de los miles de kilómetros que los alejan, siguen apoyándose y celebrando sus logros.

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