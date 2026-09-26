Colombia logró una histórica medalla en el Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia: este sábado, le ganó a Italia en la tanda de penaltis y por primera vez se cuelga una presea de bronce en esta categoría.

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El partido quedó 1-1 en los 90 minutos y aunque hubo prórroga, el partido se definió en la tanda de penaltis. Allí, la Tricolor la vio complicada porque erró el primer remate, sin embargo, Luisa Agudelo hizo gala de su experiencia y atajó dos penaltis para darle la victoria y la medalla a Colombia.

Pero todo el partido fue difícil para Colombia. Cerrando el primer tiempo, las europeas se fueron adelante con un gol de Giada Pellegrino, quien aprovechó un mal rechazo de la colombiana Mercedes Martínez.

El empate llegó gracias a la buena mano del técnico. Mariana Mosquera asistió con un lindo pase a Sintia Cabezas, quien había entrado hace poco al campo de juego. La delantera, con un remate cruzado, empató el partido.

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De ahí para adelante el partido estuvo marcado los intentos constantes de las italianas por ganar el partido, pero Luisa Agudelo se convirtió en la gran figura con tres buenas atajadas que le pusieron un cerrojo al arco.

Ni en los 90 minutos, ni en la prórroga, ni Colombia ni Italia marcaron la diferencia y todo se definió en los penaltis.

Fernanda Viáfara erró el primer penalti para la ‘Tricolor’, pero Italia erró el cuarto penalti y en el momento definitivo apareció Luisa Agudelo: el quinto penal, el que ya le daba la victoria a las europeas, fue atajado por la guardameta colombiana, que le dio vida a sus compañeras para ir al mata-mata. Allí volvió a ser importante Agudelo porque atajó otro penalti y le dio el triunfo.

Esta es la primera vez que Colombia logra una medalla en un Mundial Femenino sub-20 y supera lo hecho en 2010, cuando Colombia llegó a este mismo partido, pero lo perdió contra Corea del Sur.

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