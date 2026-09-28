Cada vez que pienso en montar un pequeño espacio para hacer ejercicio en casa, aparece el mismo problema: el espacio.

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No quiero tener máquinas grandes ocupando una habitación, pero tampoco quiero limitarme a hacer siempre los mismos ejercicios. Por eso me llamó la atención este kit de entrenamiento portátil, que cuesta $ 132.406 y reúne diferentes accesorios en un solo paquete.

La propuesta gira alrededor de una tabla de flexiones, pero incluye bastante más.

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Una tabla de flexiones con dif|erentes posiciones

Lo primero que me llamó la atención fue la tabla. El sistema está diseñado para colocar las manos en diferentes posiciones y orientar el ejercicio hacia grupos musculares como pecho, tríceps, hombros y espalda.

La tabla utiliza zonas de colores para indicar las posiciones de las manos y facilitar la elección del ejercicio.

Una de las opiniones que encontré viene precisamente de alguien que compró el set principalmente por esta pieza. La persona explicó que ya hacía flexiones sobre una esterilla de yoga, pero quería una herramienta que le ayudara a colocar las manos correctamente y trabajar diferentes grupos musculares.

Otro comprador destacó que la tabla es fácil de usar y resistente, además de ofrecer diferentes posiciones para variar el entrenamiento.

Pero la tabla no viene sola

Ahí está uno de los puntos que más me interesaron del producto.

El paquete también incluye:

Tabla de flexiones plegable

Barra de tres secciones

6 bandas de resistencia

2 correas de tobillo

Anclaje para puerta

Rueda para abdominales

Otros accesorios para complementar los ejercicios

La idea es poder pasar de ejercicios de empuje a movimientos con resistencia, trabajo abdominal y ejercicios para diferentes zonas del cuerpo sin tener que comprar cada elemento por separado.

Un gimnasio que puedo guardar después de entrenar

Otra característica que me parece importante es la portabilidad.

El producto está diseñado precisamente para evitar tener que comprar equipos grandes. Las piezas pueden utilizarse en casa y también transportarse a otros lugares, según la descripción.

Para alguien que vive en un espacio reducido, esa característica puede pesar bastante en la decisión de compra. Además, las bandas de resistencia permiten modificar la intensidad del entrenamiento de acuerdo con la capacidad de cada persona.

Eso sí, no interpretaría la cantidad de accesorios como una garantía de resultados físicos. El progreso dependerá de factores como la rutina, la constancia y la condición de cada usuario.

¿Qué dicen quienes ya lo probaron?

Las opiniones que encontré son principalmente positivas respecto a la tabla de flexiones. Una persona aseguró que le gusta porque permite hacer diferentes posiciones y tener un entrenamiento más completo en casa.

Otro comprador, un hombre mayor, contó que pensaba combinar el equipo con caminatas y señaló que le parecía suficiente para su rutina. También mencionó que tenía dudas sobre cómo resistirá el producto con el paso del tiempo.

Ese último comentario me parece importante porque permite ver las dos caras de la compra: hay usuarios satisfechos con la funcionalidad, pero también quienes prefieren esperar para comprobar su durabilidad a largo plazo.

¿Qué me ofrece por menos de $ 140.000?

Si lo que busco es comenzar a entrenar en casa o complementar una rutina sin comprar varios equipos por separado, este set me parece interesante por la cantidad de elementos que reúne.

Por $ 132.406, tendría una tabla de flexiones, seis bandas de resistencia, una barra plegable, rueda abdominal, correas y anclaje para puerta, entre otros accesorios.

Para mí, el principal atractivo no es llamarlo un “gimnasio completo”, sino tener diferentes herramientas para variar los ejercicios y guardarlas cuando termine de entrenar.

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