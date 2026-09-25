Hay compras que uno empieza haciendo por necesidad y termina descubriendo que tienen más cosas de las que esperaba. Eso me pasó al revisar estas gafas de sol deportivas polarizadas, especialmente por un detalle que me pareció difícil de ignorar: el paquete incluye tres gafas por $ 46.809 y actualmente aparece con un descuento del 44 %.

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Si uno sale a correr, monta bicicleta, juega algún deporte o simplemente pasa bastante tiempo al aire libre, tener unas gafas de sol puede resultar práctico. En este caso, el producto está diseñado precisamente para ese tipo de actividades.

Lo primero que revisé fue la protección de los lentes

Las gafas cuentan con lentes polarizados HD y, según la descripción del producto, ofrecen protección frente a los rayos UVA/UVB y ayudan a reducir el deslumbramiento.

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Ese punto me parece especialmente relevante para actividades en las que voy mirando constantemente hacia adelante, como correr o montar bicicleta.

También tienen un diseño envolvente que se adapta a los contornos del rostro. La descripción señala que esto ayuda a bloquear la luz solar y partículas transportadas por el aire.

Otro detalle que encontré es que incluyen correa para las gafas, algo que puede resultar práctico durante actividades con bastante movimiento.

El diseño busca ampliar el campo de visión

Uno de los elementos que más me llamó la atención fue el diseño de los lentes.

Son curvados y ampliados, una característica que, según la descripción del producto, busca reducir los puntos ciegos laterales durante actividades como correr o montar bicicleta.

La idea es poder mantener una visión amplia tanto de lo que está adelante como de parte del entorno. Además, el marco está descrito como grande y ultraligero, pensado para utilizar las gafas durante períodos prolongados.

Vienen tres gafas, no una

Aquí está probablemente uno de los puntos más interesantes de la compra.

Por $46.809, el paquete incluye:

3 gafas de sol deportivas polarizadas

3 correas para gafas

1 estuche

1 paño de limpieza

1 bolsa para gafas

1 tarjeta de prueba de polarización

Eso cambia bastante la percepción del precio, porque no se trata de comprar una sola unidad.

Yo lo vería especialmente útil para alguien que entrena con frecuencia y quiere tener más de un par, o incluso para compartir el paquete con familiares.

¿Para qué deportes las usaría?

La descripción las plantea para diferentes actividades al aire libre: correr, ciclismo, golf, béisbol y pesca, entre otras.

Y las opiniones de algunos compradores también apuntan en esa dirección.

Una usuaria aseguró que la calidad superó sus expectativas y destacó que el paquete llegó bien embalado. Otra persona comentó que comenzó a utilizarlas mientras entrenaba para una maratón.

También hay compradores que destacan su relación entre precio y duración, además de la versatilidad para utilizarlas durante jornadas de trabajo al aire libre.

Otro comentario resalta que son fáciles de limpiar y que no ejercen demasiada presión sobre la cabeza.

Una compra que tiene sentido si necesito varias

Después de revisar todo lo que incluye, el punto que más pesa para mí es la combinación entre precio, cantidad y accesorios.

No estoy buscando unas gafas de alto rendimiento para competir, sino una alternativa para actividades al aire libre que tenga polarización, protección UV, diseño deportivo y varios accesorios.

Por $46.809, el paquete de tres unidades puede ser interesante para quien corre, monta bicicleta o simplemente quiere contar con unas gafas deportivas para los días de sol.

Eso sí, el fabricante recomienda evitar exponerlas a temperaturas extremadamente altas, como el contacto directo con agua caliente, para proteger el revestimiento de los lentes.

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