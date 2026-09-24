Para música y llamadas: ION Audio Meeting Mate.

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Para fiestas y exteriores: Ortizan X10.

Para gastar lo mínimo posible: Dbsono DB N7A.

Comprar un parlante Bluetooth parece sencillo hasta que aparecen las diferencias: algunos están pensados para llevar a la piscina, otros priorizan la batería y hay modelos que incluso pueden servir para hacer videollamadas. Por eso, más que buscar solamente el que tenga más potencia, conviene mirar para qué se va a utilizar.

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Entre las opciones disponibles hay tres modelos que apuntan a necesidades diferentes: el ION Audio Meeting Mate, pensado especialmente para combinar música, llamadas y trabajo; el Ortizan Bluetooth 5.3, que apuesta por potencia, luces y resistencia al agua; y el dbsono, una alternativa compacta para quienes quieren llevar un parlante prácticamente a cualquier lugar.

ION Audio Meeting Mate: para quienes quieren música y llamadas en un solo equipo

Por 52.000 pesos aproximadamente (15.99 dólares), el ION Audio Meeting Mate es probablemente el más diferente de los tres porque no está pensado únicamente para reproducir música.

Su principal atractivo es que incorpora micrófono integrado, botón para silenciarlo y conexión mediante USB con computadores Mac o PC. Eso permite utilizarlo como una especie de altavoz para llamadas de trabajo, reuniones virtuales o conferencias.

También tiene Bluetooth 5.0, controles físicos para reproducción y volumen y una batería recargable que, según la información del producto, puede alcanzar hasta 20 horas de autonomía.

Otro detalle particular es su diseño. Incluye un soporte que permite utilizarlo como parlante o como una especie de barra de sonido para un teléfono, computador o televisor.

Además, cuenta con iluminación LED multicolor y diferentes configuraciones de ecualización para adaptar el sonido a música, podcasts o llamadas.

¿Para quién tiene sentido? Para alguien que trabaja desde casa, hace videollamadas y quiere un equipo que también pueda utilizar para escuchar música sin tener que comprar un dispositivo exclusivamente para reuniones.

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Ortizan: una opción para fiestas, exteriores y quienes quieren más autonomía

Por 130.000 pesos aproximadamente (39.99 dólares), el Ortizan Bluetooth 5.3 cambia completamente el enfoque. Aquí la prioridad está en tener un parlante portátil para escuchar música durante más tiempo y utilizarlo también en exteriores.

Cuenta con 24 W de potencia, distribuidos en dos controladores de 12 W, además de radiadores pasivos destinados a reforzar los graves. También permite conectar dos unidades mediante su función de emparejamiento dual para conseguir un sonido estéreo.

Uno de sus puntos más llamativos es la resistencia al agua IPX7. Esta certificación permite que el equipo soporte una inmersión temporal en agua, según las condiciones especificadas por el fabricante. Por eso puede resultar interesante para situaciones como la playa, piscina, camping o incluso para tenerlo cerca durante una ducha.

La batería promete hasta 30 horas de reproducción, aunque el propio fabricante aclara que la autonomía puede variar según las condiciones de uso.

A eso se suman las luces RGB, Bluetooth 5.3, micrófono integrado para llamadas y opciones de conexión como AUX y tarjeta TF.

¿Para quién tiene sentido? Para quienes buscan un parlante principalmente para música, reuniones, paseos o actividades al aire libre y valoran especialmente la resistencia al agua y una batería de larga duración.

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Dbsono: pequeño, liviano y pensado para llevarlo a todas partes

Por 48.990 pesos aproximadamente (14.97 dólares), el dbsono apuesta por algo diferente: un formato compacto que facilite transportarlo.

Pesa aproximadamente 0,69 libras, tiene unas dimensiones de 4,53 x 1,97 x 3,43 pulgadas y está pensado para actividades como ciclismo, senderismo, camping, pesca o simplemente para utilizarlo en casa.

Su batería ofrece hasta 24 horas de reproducción, aunque esa cifra corresponde a determinadas condiciones de uso: 30 % de volumen y luces apagadas. Por eso, al igual que ocurre con otros parlantes, la duración real dependerá de cómo se utilice.

También incorpora Bluetooth 5.3, luces de colores y la posibilidad de conectar dos unidades mediante TWS para conseguir sonido estéreo.

Su resistencia al agua es IPX5, por lo que está preparado para soportar salpicaduras de agua y sudor, pero no ofrece el mismo nivel de protección que el Ortizan con IPX7.

Un detalle que puede ser importante al momento de comprarlo: no incluye cable USB-C de carga. El fabricante explica que tomó esa decisión para reducir los residuos electrónicos y señala que se puede utilizar cualquier cable USB-C estándar.

¿Para quién tiene sentido? Para quien prioriza el tamaño y el peso y quiere un parlante que pueda llevar fácilmente en una mochila, bicicleta o bolso.

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Entonces, ¿cuál elegir?

La decisión depende más del uso que de buscar un único parlante que sirva para todo.

Si el equipo también se va a utilizar para trabajar, hacer llamadas o reuniones virtuales, el ION Audio Meeting Mate tiene una característica que los otros dos no destacan de la misma manera: su micrófono integrado y la conexión USB con computador.

Si la prioridad es tener un parlante para fiestas, piscina, playa o actividades al aire libre, el Ortizan resulta especialmente interesante por sus 24 W, protección IPX7, luces RGB y autonomía anunciada de hasta 30 horas.

Y si lo importante es llevarlo fácilmente a cualquier lugar, el dbsono apunta a ese escenario con un formato pequeño, bajo peso, Bluetooth 5.3 y hasta 24 horas de reproducción bajo las condiciones indicadas por el fabricante.

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