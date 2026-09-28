Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ibaguereña Juanita Vergara se destacó recientemente en la Sexta Edición de la Copa Scuola Pizzaioli, un prestigioso certamen internacional realizado en Buenos Aires, Argentina, que contó con el respaldo del Consulado Italiano en Buenos Aires. En este evento, que congregó a maestros pizzeros de distintos países del continente, Vergara recibió el reconocimiento especial como Mejor Pizzaiola Colombiana. Este galardón no solo subraya su talento dentro y fuera de Colombia, sino que representa un paso relevante en su proyección internacional dentro de la gastronomía.

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Durante la competencia, la ibaguereña también sobresalió en la categoría Pizza Gourmet. En esta modalidad, logró ubicarse en el tercer puesto a nivel internacional, compitiendo con figuras reconocidas de la pizza de países de América Latina. De acuerdo con la información presentada, el jurado internacional valoró especialmente la propuesta de Vergara, que resaltó por su habilidad para fusionar técnicas y sabores tradicionales de la cocina italiana con productos emblemáticos de la despensa colombiana. Esta combinación innovadora le permitió diferenciarse frente a sus competidores y demostrar que la identidad gastronómica colombiana puede dialogar con otras tradiciones culinarias en escenarios globales.

Tras estos reconocimientos, Juanita Vergara expresó su agradecimiento a las marcas y empresas que apoyaron tanto su viaje como su preparación para el certamen en Argentina. Afirmó que su éxito es también resultado del respaldo recibido de su entorno inmediato, lo que evidenció la importancia del trabajo en equipo y la colaboración local para traspasar fronteras en el sector gastronómico.

El camino profesional de Vergara continúa. Por ello, en octubre se presentará nuevamente ante el público colombiano al participar en el Pizza Master de Tulio Recomienda, donde representará a su restaurante Plaza Express. De acuerdo con la información, tras su experiencia internacional, mantiene firme el objetivo de seguir estudiando y perfeccionando su técnica, enfocándose en llevar los sabores propios de Ibagué, el departamento del Tolima y Colombia a nuevos escenarios de la cocina mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el reconocimiento de Mejor Pizzaiola Colombiana en la Copa Scuola Pizzaioli?

El reconocimiento como Mejor Pizzaiola Colombiana en la Copa Scuola Pizzaioli resalta el talento de Juanita Vergara al destacar su propuesta gastronómica entre competidores de varios países. El certamen es un espacio internacional de alto nivel, por lo que este logro refleja la capacidad de los chefs colombianos para innovar en la cocina y ser reconocidos fuera del país.

¿Cuándo y dónde participará Juanita Vergara en el Pizza Master de Tulio Recomienda?

Según la información disponible, Juanita Vergara se presentará en el Pizza Master de Tulio Recomienda en octubre, evento en el que representará a su restaurante Plaza Express en Colombia. Este encuentro permitirá a los colombianos conocer de cerca las propuestas gastronómicas de la chef ibaguereña tras su participación internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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