Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Casos recientes de maltrato animal en Colombia han generado conmoción, tras conocerse decisiones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que involucran hechos en los departamentos de Tolima, Quindío y Cundinamarca. En Flandes, Tolima, Ernesto López Medina fue condenado por la muerte de un perro en circunstancias especialmente graves. De acuerdo con la investigación oficial, López Medina se habría hecho pasar por médico veterinario, a pesar de no poseer el título que lo acreditara como tal, lo que lo condujo a administrar medicamentos de uso exclusivo en bovinos a un canino. La aplicación de estos fármacos ocasionó serios daños en los pulmones y el estómago del animal. Además, se determinó que López Medina practicó una supuesta eutanasia utilizando sustancias no autorizadas, para luego enterrar al perro cuando aún presentaba signos vitales. El desenlace de estos actos lamentables fue la muerte del can en una clínica veterinaria días después, según lo consignó la Fiscalía.

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En el municipio de Quimbaya, Quindío, otro caso llegó a sentencia con la condena de Juan Guillermo Villegas Lopera por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, en modalidad agravada. El proceso judicial estuvo relacionado con actos sexuales perpetrados contra un perro pitbull llamado Apolo, de aproximadamente tres años. El condenado aceptó los hechos, motivo por el cual el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal impuso una pena de 15 meses de prisión, junto a una multa económica equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad durante 27 meses para ejercer actividades relacionadas con animales.

En Soacha, Cundinamarca, José Gregorio Bastardo Jiménez fue imputado por violencia intrafamiliar agravada, simultáneamente con el delito de muerte animal agravada. Según la Fiscalía, en medio de un episodio de violencia contra su compañera sentimental, el hombre habría maltratado y ocasionado la muerte de dos gatas, grabando videos de los hechos y enviándolos a la mujer. Cuando la víctima regresó a casa encontró a sus mascotas ya sin vida. Pese a no aceptar los cargos, el juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Cuáles son las penas por maltrato animal en Colombia según la Fiscalía?

Según los recientes procesos judiciales reportados por la Fiscalía General de la Nación, las penas por maltrato animal pueden incluir prisión, multas económicas y la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales. Por ejemplo, en el caso de Quimbaya, la sentencia incluyó 15 meses de cárcel, multas y restricciones profesionales.

¿Qué es el delito de muerte animal y cómo lo investiga la Fiscalía en Colombia?

El delito de muerte animal está relacionado con causar la muerte de un animal de manera dolosa o gravemente negligente. La Fiscalía General de la Nación investiga estos hechos mediante la recopilación de pruebas, testimonios y análisis forenses, como en el caso de Flandes, Tolima, donde la investigación determinó el uso indebido de medicamentos y prácticas inadecuadas de eutanasia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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