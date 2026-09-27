Por: El Espectador

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El precio de los libros y el acceso a la literatura en Colombia continúa siendo una problemática marcada por profundas desigualdades territoriales y económicas. A pesar de los avances en la democratización de internet y la expansión global, en varios puntos del país persiste la imposibilidad para muchos de conseguir de forma sencilla ejemplares de autores extranjeros como Joseph Roth, símbolo de una realidad cotidiana que enfrenta el lector colombiano. Así lo muestra el análisis presentado en El Espectador, que pone en evidencia cómo el acceso a los libros depende no solo del interés y el deseo de leer, sino también de factores como la ubicación geográfica, la infraestructura cultural y el poder adquisitivo.

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En Colombia existen 1570 bibliotecas públicas repartidas por todo el país, pero esta cifra resulta desigual cuando se observa el caso de regiones como el Chocó, donde solo hay 24 (sin contar las 14 afectadas por el reciente terremoto), y otros departamentos como Risaralda, Vichada o Guaviare, donde la situación es aún más precaria. Así, la búsqueda de un libro de Roth en estos territorios se convierte en una odisea: la pregunta recurrente de lectores y lectoras sobre la distancia a la biblioteca más cercana evidencia esta brecha, que incluso es sentida en grandes ciudades como Bogotá.

La compra de libros tampoco es sencilla. Aunque en Bogotá hay unas 167 librerías, en departamentos como Chocó, Sucre y Arauca existe apenas una, y en otros siete departamentos no hay ninguna. Estos datos, aportados por la Cámara Colombiana del Libro en su Panorama de 2025, muestran una profunda desigualdad. Además, el alto costo de los libros en el país es desalentador: un lector que reciba el salario mínimo solo podría comprar 28 ejemplares de ‘El triunfo de la belleza’, incluso aplicando un descuento del 40 %. En contraste, en España ese mismo salario permitiría adquirir más de 100 ejemplares, y en Francia o Alemania la relación es aún más favorable. Es decir, en Colombia es mucho más caro leer, tanto en términos relativos como absolutos.

Frente a este escenario, la política pública aparece como un terreno clave. Aunque el presupuesto cultural asciende a 635 billones y han surgido propuestas de reforma, estas aún no logran cerrar la brecha entre la lectura y la democracia cultural. El artículo sugiere que democratizar el acceso a la lectura pasa por abaratar los libros, fortalecer las editoriales independientes y fomentar la lectura entre jóvenes y dirigentes, sin reducir la industria cultural a una simple subvención. La lectura, concluye el autor, es un motor fundamental para combatir la desigualdad y la violencia, y el auténtico reto es convertir a Colombia en un país verdaderamente lector, donde el libro sea un bien común y no un lujo reservado a unos pocos.

¿Por qué el acceso a los libros de Joseph Roth es tan difícil en Colombia?

El artículo de El Espectador expone que la dificultad para acceder a los libros de Joseph Roth en Colombia obedece a la escasez de bibliotecas y librerías, especialmente en departamentos apartados, así como al alto precio de los ejemplares en comparación con Europa. Esta situación afecta tanto a lectores potenciales como a la circulación de la literatura internacional.

¿Cómo afectan los precios de los libros a la formación de una sociedad lectora en Colombia?

El alto costo de los libros en Colombia limita significativamente su adquisición, transformando la lectura en un privilegio. Esta barrera económica impide que amplios sectores de la población accedan a la literatura, dificultando la formación de una sociedad donde el libro y la cultura sean verdaderamente accesibles para todos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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