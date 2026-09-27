Por: El Espectador

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El profesor Terao Ryukichi, hispanista japonés y docente de la Universidad Waseda, pasó recientemente por Bogotá, donde ofreció una conferencia en el Centro del Japón de la Universidad de los Andes y visitó la redacción de El Espectador, medio en el que Gabriel García Márquez escribió algunos de sus primeros textos hace siete décadas. Ryukichi es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tokio, traductor de literatura hispanoamericana al japonés y puente activo entre la cultura latinoamericana y la japonesa. Su interés por la literatura latinoamericana nació en la universidad, al comenzar a estudiar español casi por casualidad, lo que lo llevó a descubrir obras fundamentales como ‘La Casa Verde’ de Mario Vargas Llosa y ‘Cien años de soledad’ de García Márquez, títulos que lo impactaron por su originalidad y fuerza expresiva, según relató en El Espectador.

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Ryukichi relató que su llegada a Colombia en 1999 para estudiar en el Instituto Caro y Cuervo profundizó su vínculo con la literatura nacional. Compartió que en Bogotá estudió poesía de autores como Aurelio Arturo y León de Greiff, de quienes recuerda con admiración la originalidad y estilo. Además, su estancia en México e investigaciones sobre editoriales argentinas como Sudamericana, Emecé y Losada lo vincularon de manera directa con el auge del “boom latinoamericano”, fenómeno literario de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus traducciones al japonés se destacan títulos de Vargas Llosa, como ‘La verdad de las mentiras’ y ‘El pez en el agua’; obras de Julio Cortázar, como el libro de cuentos ‘La otra orilla’; y la novela ‘La región más transparente’ de Carlos Fuentes. De acuerdo con Ryukichi, traducir a estos autores ha sido un desafío por la complejidad de los estilos y contextos retratados.

El profesor también ha promovido obras del realismo mágico bajo el liderazgo de proyectos sobre canonización de la literatura latinoamericana. Como ejemplificó, “Cien años de soledad” se sigue editando en Japón desde la traducción de Tadashi Tsuzumi de 1972, alcanzando cifras notables de ventas recientes. Además, Ryukichi ha realizado traducciones al español de escritores japoneses como Kenzaburo Oe y Junichiro Tanizaki, labor que le ha permitido perfeccionar su español y enriquecer su perspectiva literaria. Respecto al trabajo de traducción, Ryukichi señaló que su método busca objetivar su experiencia personal para transmitirla fielmente a sus lectores japoneses, evitando alterar el sentido original de los textos. Finalmente, subrayó su papel como puente entre culturas, manifestando gratitud por los aportes de Colombia a su vida y su deseo de seguir promoviendo el diálogo literario entre ambos países.

¿Por qué es importante la traducción literaria entre Japón y América Latina?

La traducción literaria funciona como un puente cultural que permite a lectores de Japón acceder a la riqueza de la literatura latinoamericana y, a la vez, posibilita a los hispanohablantes conocer la literatura japonesa. Según Terao Ryukichi, su labor ha permitido que obras fundamentales, como “Cien años de soledad” o los relatos de Borges, lleguen al público japonés y que autores como Kenzaburo Oe sean leídos en español, fomentando el intercambio y la comprensión mutua entre ambos continentes.

¿Qué caracteriza el proceso de traducción según Terao Ryukichi?

De acuerdo con Ryukichi, la traducción implica primero interpretar y vivir la obra para luego adaptarla al idioma de llegada sin alterar su esencia. Él señala que procura “objetivizar” su experiencia de lectura para transmitir fielmente el texto al lector japonés y evitar apropiarse del original, una postura en contraste con algunos autores como Jorge Luis Borges, que transformaban el texto libremente durante la traducción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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