Por: El Espectador

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Una pintura atribuida a El Greco, hallada en Lima y actualmente custodiada por el Museo Convento San Francisco, ha sido objeto de un estudio exhaustivo a cargo de especialistas de la ONG Wanna Film, cuyos resultados se consignaron en un ensayo académico. De acuerdo con el informe, la obra fue descubierta en una casa de antigüedades de la capital peruana y luego analizada con técnicas avanzadas como reflectografía infrarroja, fluorescencia ultravioleta y análisis químico de los pigmentos. Además, se realizó una comparación paleográfica entre la letra en la pintura y documentos autógrafos de El Greco, conservados en el Museo del Prado de España, con el fin de verificar la autoría de la obra.

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La pintura representa a san Francisco contemplando un cráneo, una alusión directa a la muerte, mientras que en un extremo del fondo se observa al mismo santo en éxtasis recibiendo los estigmas de Cristo, lo que aporta una dimensión espiritual al conjunto. Detalles casi invisibles, como una diminuta Biblia pintada en la escena del Monte Alvernia, enriquecen la composición. Lo más sorprendente surge en el borde de esa Biblia: los investigadores identificaron una microinscripción árabe —“azANqeis”— inédita en obras de este pintor. Según el análisis filológico realizado por el equipo, esta inscripción fusiona la raíz de “adhan”, la llamada islámica a la oración, con “qais”, nombre de una tribu árabe, hecho que resalta la complejidad del mensaje oculto en la obra.

El hallazgo no solo señala la autoría de El Greco, reforzada por evidencias como la ausencia de un dibujo preparatorio y el tamaño reducido del lienzo —con microdetalles que eran característicos del pintor—, sino que también revela la convivencia de tres tradiciones espirituales: la formación bizantina y ortodoxa del artista originario de Creta, el tema devocional católico propio de la España de la Contrarreforma y la presencia de un elemento islámico insospechado. Fabián Martínez, investigador principal, destacó que este hallazgo es una “ventana a cómo El Greco pensaba y construía sus imágenes, y con qué convicción religiosa lo hacía”.

El estado deteriorado del cuadro exigió una conservación preventiva y se prevé posteriormente una restauración. La historiadora de arte Beatriz Franco subrayó que la pieza “invita a mirarla de cerca”, pues “cuanto más te acercas, más te revela: una Biblia diminuta, una inscripción casi invisible, un mensaje que estuvo ahí durante siglos esperando a ser leído”. Como medida para preservar y divulgar el hallazgo, se donó una réplica exacta al museo, de modo que el público siga apreciando la obra incluso cuando el original retorne al resguardo en bóveda.

¿Qué significa la inscripción árabe encontrada en la pintura de El Greco hallada en Lima?

De acuerdo con la interpretación dada por los especialistas de Wanna Film, la microinscripción árabe “azANqeis” encontrada en la diminuta Biblia de la pintura combina la raíz de “adhan” —referida a la llamada islámica a la oración— y “qais”, nombre de una tribu árabe. Este hallazgo sugiere una presencia islámica inesperada dentro de una obra que reúne elementos católicos y ortodoxos.

¿Cómo se verificó la autenticidad de la pintura atribuida a El Greco por el Museo Convento San Francisco?

La autenticidad de la pintura fue verificada mediante técnicas como reflectografía infrarroja, fluorescencia ultravioleta y análisis químico de pigmentos, además de una comparación paleográfica con documentos originales de El Greco en el Museo del Prado. Estos estudios confirmaron tanto la autoría como la originalidad de los detalles y la ausencia de un dibujo preparatorio bajo la pintura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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