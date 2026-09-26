Por: El Espectador

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En la profundidad del Amazonas, tras un recorrido en lancha de dos horas desde Mitú, Vaupés, y otras tres horas por la selva, se encuentra Wacará, el principal asentamiento del pueblo cacua. Ubicada entre los ríos Vaupés y Querarí, cerca de la frontera con Brasil, esta comunidad se ha dedicado activamente a que sus niños sean educados en su propia lengua y aprendan a leer y escribir en el idioma que han heredado de sus mayores, según estudios y reportajes del Instituto Caro y Cuervo.

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Marina López, investigadora indígena que documenta las lenguas cacua y nukak en el marco del Programa de Documentación de Lenguas Nativas, ha recopilado historias tradicionales y saberes transmitidos de generación en generación desde 2025. Su objetivo central es asegurar que las historias permanezcan vivas y que las nuevas generaciones de niños cacua mantengan y transmitan esa memoria colectiva. De acuerdo con los relatos ancestrales, los cacua nacieron en una cascada sagrada del río Aiarí y, desde allí, migraron al río Querarí. Antes del asentamiento de Wacará, vivían dispersos en clanes, en lo profundo de la selva, como precisa Katherine Bolaños en ‘A Grammar of Kakua’ (2016).

La llegada de las misioneras del Instituto Lingüístico de Verano en los años setenta, Marilyn Cathcart y Lois Lowers, tuvo un impacto transformador en la vida de los cacua, pues motivó su agrupación en un solo territorio y la introducción de un sistema de escritura para el cacua, desarrollado inicialmente para la traducción de la Biblia. Hoy, la defensa de su lengua y la presencia de profesores de la comunidad es prioridad, ya que, a diferencia de otros pueblos, Wacará no cuenta con maestros que sean hablantes nativos de cacua. Por eso, los líderes llevan meses impulsando el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), herramienta que les otorgará poder de decisión sobre la educación infantil.

El sistema educativo de Wacará alberga estudiantes de pueblos cacua, cubeo, guanano, desano, curripaco, tucano y bará, con una estructura que va desde la educación inicial hasta noveno grado. A pesar de pertenecer a diversas etnias, todas las materias se imparten en español, que es la tercera lengua local. Esta situación dificulta el aprendizaje para los niños cacua, quienes a menudo tienen bajo dominio del español, lo que se refleja en los bajos rendimientos académicos reportados en el examen Saber 11 realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes, 2025).

Líderes y docentes, como Luis Fernando López y Emilio López, recalcan la urgente necesidad de materiales educativos y docentes propios, que permitan consolidar el uso y escritura del cacua y fortalecer la identidad cultural. Marina López, en ese marco, avanza en la creación de un libro bilingüe de historias tradicionales, para acercar a los niños a su lengua, verla escrita y compartirla con las futuras generaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que los niños cacua reciban educación en su propia lengua?

Recibir educación en cacua permite a los niños comprender mejor los conceptos enseñados, mantener su identidad y salvaguardar la memoria colectiva de su pueblo. Además, les da herramientas para expresar y transmitir sus conocimientos originarios y reduce las brechas educativas que surgen cuando se utiliza una lengua distinta a la materna, como ocurre con el español en la región.

¿Qué es el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) que impulsa la comunidad cacua?

El Proyecto Educativo Comunitario (PEC) es un instrumento de planificación y gestión educativa que busca otorgar autonomía a la comunidad cacua en la toma de decisiones sobre su propio proceso educativo. Su implementación permitirá definir los contenidos, lenguas de instrucción y materiales pedagógicos adaptados a su contexto cultural y lingüístico, fortaleciendo así la preservación de su lengua y tradiciones dentro de la escuela.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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