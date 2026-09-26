Por: El Espectador

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El impuesto de industria y comercio (ICA) en Bogotá tendrá importantes modificaciones para varias actividades económicas si se aprueba en su totalidad la reforma tributaria presentada por la Alcaldía. Hasta el momento, el Concejo Distrital aprobó, con una votación dividida, el artículo que reorganiza este tributo, afectando sectores como bancos, concesionarios, restaurantes, bares y editoriales, entre otros. Según la información proporcionada por el Distrito, la medida no representa un aumento generalizado: de las actividades incluidas, 275 verían una reducción en el impuesto, mientras que 169 registrarían incrementos, especial atención merecen las actividades financieras, la comercialización de vehículos y la venta de bebidas alcohólicas y tabaco, donde las alzas serán notorias.

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En el caso de los bancos y el sector financiero, la tarifa actual de 14 por mil aumentaría gradualmente: 20 por mil para 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029. Así, una entidad bancaria pasará de pagar $14.000 a $20.000 por cada $1 millón de ingresos gravados el primer año de vigencia. Aunque el ICA se calcula sobre los ingresos y no sobre las utilidades, las reglas del sector financiero consideran solo parte de los ingresos operacionales. La Secretaría de Hacienda aclaró que el monto de ICA puede descontarse al liquidar el impuesto de renta. Pese a la defensa oficial, Asobancaria advirtió que el impacto será mayor sobre entidades financieras pequeñas, pudiendo incluso incentivar el traslado de operaciones a municipios diferentes.

Para la comercialización de vehículos también hay cambios sustanciales: actuales tarifas de 6,9 por mil alcanzarían cifras superiores dependiendo del tipo de tecnología. Los eléctricos tributarán 8 por mil, híbridos 10 por mil y los demás automotores llegarán a 11 por mil. Fenalco expresó su rechazo al incremento, argumentando que el ICA grava los ingresos brutos y cuestionando el alza incluso para eléctricos e híbridos. En paralelo, la venta de bebidas alcohólicas y tabaco subiría a 19 por mil, lo que, según Fenalco, afectaría sobre todo al comercio tradicional.

Entre las reducciones, los restaurantes y hoteles bajarán de 13,8 a 12 por mil, bares a 11 por mil y editoriales de libros a 4 por mil, lo que supone un alivio en la carga tributaria para estos establecimientos. El Distrito también elimina la retención de ICA sobre pagos electrónicos para pequeños negocios con ingresos anuales menores a 1.933 unidades de valor tributario, y crea exenciones para grandes inversiones en sectores priorizados.

Por último, aunque el artículo más relevante sobre el ICA ya fue aprobado, la reforma tributaria aún requiere la aprobación total del Concejo antes de pasar a sanción del alcalde, lo que significa que las nuevas tarifas solo entrarían en vigencia en 2027 si el proyecto es completamente avalado.

¿Cuándo empezarán a aplicarse las nuevas tarifas del ICA en Bogotá?

De acuerdo con la información del Concejo y la Alcaldía, las nuevas tarifas del ICA en Bogotá están previstas para comenzar a regir en 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada totalmente por el Concejo Distrital y posteriormente sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Qué diferencia existe entre el impuesto de industria y comercio (ICA) y el impuesto de renta?

El impuesto de industria y comercio (ICA) se calcula sobre la base gravable correspondiente a los ingresos generados por cada actividad económica, no sobre las utilidades. En cambio, el impuesto de renta grava las ganancias netas de las empresas. Además, los pagos de ICA pueden descontarse al calcular la renta, según explicó la Secretaría de Hacienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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