Por: VALORA ANALITIK

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Nuevos pronósticos señalan que la inflación seguirá subiendo en el país, anclada al movimiento del precio de los alimentos en Colombia. Para septiembre, importantes alimentos volvieron a presionar la variación del IPC.

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Un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana señala que la inflación mensual habría sido de 0,71 % en septiembre, superior al 0,45 % registrado un año atrás.

Indica el documento que este resultado habría estado impulsado por el aumento de 2,39 % en los perecederos, además del movimiento de otros alimentos in Colombia.

Indica el informe que este comportamiento de los perecederos estuvo asociado a una caída de 7,6 % en el abastecimiento de algunos productos.

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El Gobierno y los gremios agrícolas han mencionado que estas situaciones se estarían explicando, probablemente, por las señales incipientes de El Niño y disrupciones en la oferta tras el terremoto.

Por otro lado, las mayores presiones para los alimentos en Colombia se concentraron en frutas frescas, papas y hortalizas, mientras que los procesados aumentaron 0,2 %, principalmente por el arroz y la carne de res.

Las expectativas del informe se centran en que, como resultado, la inflación anual de los alimentos se aceleró de 5,82 % a 6,10 %. Para el cierre de año se espera que la variación total del IPC sea del orden del 7 %.

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