Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia interrumpió una racha de nueve jornadas consecutivas de valoraciones y cerró este viernes en 3.312 pesos, registrando un retroceso de 37,30 pesos frente al dato del jueves ($3.349,30) en medio de una elevada volatilidad y un marcado ajuste técnico.

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La divisa abrió con impulso comprador y tocó un nuevo máximo de 3.377,80 pesos, antes de activar una corriente de toma de utilidades que la llevó a retroceder cerca de 100 pesos desde sus techos para marcar un mínimo de 3.278,52 pesos y finalizar cerca de la parte baja del rango del día.

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De acuerdo con JP Tactical, la caída responde a una corrección esperada tras el fuerte estiramiento del precio en los últimos días.

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Por su parte, Acciones & Valores destacó que la moderación estuvo alineada con el comportamiento de los mercados globales, donde menores tasas y expectativas de avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán contuvieron el avance de la divisa estadounidense.

En los mercados internacionales de divisas, el billete verde dio un respiro a las monedas de la región. El índice DXY se desvalorizó un 0,24 % hasta los 101,04 puntos, aunque conservó un saldo semanal positivo cercano al 1 % gracias al firme repricing sobre las tasas de la FED.

Petróleo cae más de 2,4 % ante diálogos para reabrir el estrecho de Ormuz

En el mercado global de materias primas, las cotizaciones del crudo retrocedieron cortando una racha de dos días de ganancias. El petróleo Brent cedió un 2,49 % hasta los 103,95 dólares por barril y el WTI cayó un 2,54 %, situándose en 92,21 dólares por barril.

El alivio en los precios de los hidrocarburos respondió a los reportes sobre conversaciones en la Asamblea General de la ONU (con mediación de Qatar) para lograr un acuerdo gradual entre Washington y Teherán que permita levantar el bloqueo naval y reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz, opacando el impacto del lanzamiento de misiles por parte de rebeldes hutíes contra las ciudades saudíes de Yanbu y Taif.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,26 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,470 % desde los 12,371 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,860 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,794 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,955 %; la jornada anterior en 12,823 %.

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