El dólar en Colombia no para desde hace varios días. Este jueves la divisa escaló cerca de 40 pesos adicionales para cotizarse en promedio en 3.305 pesos, después de haber subido aproximadamente 60 pesos en la jornada anterior.

Sigue a PULZO en Discover

El resultado: un acumulado de casi 100 pesos de valorización en apenas dos días de negociación, de acuerdo con el seguimiento realizado en directo por medios de comunicación nacionales.

El precio máximo registrado en la jornada llegó hasta los 3.327 pesos por dólar, una cifra que no se alcanzaba desde julio de este año. Con este movimiento, la tasa de cambio se ubica en un territorio que muchos analistas ya consideraban superado luego de que la divisa tocara el umbral de los 3.000 pesos hace apenas unas semanas, un nivel mínimo que dejó a más de un observador del mercado sorprendido.

Dólar hoy en Colombia: TRM de este 24 de septiembre de 2026

La tendencia al alza rompe con el periodo de calma relativa que había vivido el peso colombiano en semanas recientes. Desde ese piso cercano a los 3.000 pesos, la divisa ha ido escalando posiciones de manera sostenida, y la aceleración de las últimas dos jornadas evidencia que la presión compradora sobre el dólar se ha intensificado de forma notoria en el mercado cambiario local.

Lee También

(Vea también: Dicha para muchos en Colombia: se volvió a disparar el dólar e ilusiona con nuevo precio)

El avance de hoy fue, según se destacó, “con mucha más fuerza que ayer”, lo que señala que el impulso alcista no solo se mantiene, sino que gana ritmo. La cotización promedio de 3.305 pesos consolida al dólar por encima de la barrera psicológica de los 3.300, un nivel que ahora deberá superar el peso colombiano para frenar la racha.

¿Por qué el dólar subió tanto en Colombia en los últimos dos días?

La divisa acumula casi 100 pesos de alza en dos jornadas por una combinación de factores que incluyen movimientos en los mercados internacionales y menor oferta de dólares en el mercado local. Cuando la presión compradora supera la oferta disponible, la tasa de cambio responde con alzas pronunciadas en períodos cortos.

¿Qué significa que el dólar vuelva a niveles de julio en Colombia?

Regresar a precios de julio implica que el peso colombiano borró en pocos días los avances que había logrado durante semanas de relativa estabilidad. Este retroceso puede encarecer importaciones y elevar costos en sectores que dependen de insumos comprados en dólares, lo que eventualmente podría trasladarse a los precios al consumidor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.