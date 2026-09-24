El programa Mi Casa Ya, suspendido desde diciembre de 2024, tendrá una transformación bajo el Gobierno de Abelardo De la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa que se había anunciado como Mi Casa Milagro contemplaba subsidios, créditos directos y beneficios para facilitar la compra y el mejoramiento de vivienda.

Sin embargo, el terremoto del pasado 10 de agosto modificó las prioridades presupuestales del Gobierno.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que los recursos destinados a los subsidios serán orientados inicialmente a atender a las familias afectadas por la emergencia en 16 departamentos. Por ahora, los planes originales de Mi Casa Milagro quedan en pausa.

Lee También

El Gobierno diseñó un plan de reconstrucción en tres fases. La primera, enfocada en retirar escombros y caracterizar los predios, presenta un avance del 70 %.

La segunda contempla entregar cerca de 7.000 soluciones de vivienda en nueve meses, con prioridad para zonas rurales, además de subsidios de arriendo y alivios en servicios públicos para familias de estratos 1, 2 y 3.

La tercera fase, con una duración estimada de dos a cuatro años, busca restituir la vivienda de más de 25.000 familias afectadas y evitar reconstrucciones en zonas de riesgo.

Para financiar el proceso se contemplan APP, Obras por Impuestos y alianzas con empresas privadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.