Andesco lanzó una alerta sobre varios desafíos que enfrenta el sector de servicios públicos en Colombia, entre ellos el aumento de las tarifas, la mayor dependencia del gas importado, los problemas de liquidez y la necesidad de acelerar las inversiones en energía.

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Camilo Sánchez, presidente del gremio, pidió revisar técnicamente el marco tarifario del servicio de agua potable, especialmente un decreto expedido el 30 de junio.

Advirtió que cambios en las reglas podrían afectar la capacidad financiera de las empresas y poner en riesgo los avances logrados durante las últimas tres décadas.

En materia energética, Sánchez señaló que Colombia pasó de importar cerca del 4 % del gas a alrededor del 30 %, con la posibilidad de llegar al 35 %.

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Esta situación cobra relevancia ante el fenómeno de El Niño y la necesidad de utilizar plantas térmicas cuando disminuya el nivel de los embalses.

El dirigente también alertó que la demanda de electricidad supera la oferta y mencionó un déficit cercano al 5 %. Por ello, pidió acelerar proyectos solares, eólicos e hidráulicos, además de las obras de transmisión.

Finalmente, Sánchez reclamó reglas estables para los inversionistas y mejores condiciones de seguridad para proteger la infraestructura y garantizar la prestación de los servicios públicos en las regiones.

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