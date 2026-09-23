El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al Concejo aprobar el proyecto de Acuerdo “Ciudad Inteligente”, al destacar que la iniciativa contempla reducciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la mayoría de comercios e industrias de la capital.

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Según la administración distrital, el 82 % de los comercios y el 89 % de las industrias tendrían una disminución en este impuesto.

La propuesta plantea diferentes niveles de reducción según la actividad económica.

Entre los sectores beneficiados están restaurantes y hoteles, con una disminución del 13 %; bares, con 20,3 %; edición y publicación de libros, con 50 %; fondos de empleados, con 28,6 %; cooperativas financieras, con 7,1 %; actividades profesionales, con 7,6 %, y bienes de primera necesidad, con 3,4 %.

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Galán aseguró que los pequeños comerciantes y tenderos estarán entre los principales beneficiados por la reducción del ICA.

Sin embargo, el proyecto también contempla aumentos del impuesto para algunos sectores específicos, entre ellos las actividades financieras, la comercialización de vehículos, el tabaco y el alcohol.

La votación en plenaria del Concejo de Bogotá está programada para este 23 de septiembre de 2026, fecha en la que se definirá el futuro de la iniciativa impulsada por el Distrito.

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