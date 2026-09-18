Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El debate por la Reforma Tributaria en Bogotá avanza con paso firme en el Concejo, y los sectores financiero y de seguros han expresado varios reparos sobre los cambios propuestos por la administración de Carlos Fernando Galán. La propuesta, conocida como Acuerdo por una Ciudad Inteligente, ya superó la comisión de hacienda el 9 de septiembre y desde el 15 de ese mes se discute en plenaria. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda a El Espectador, el Distrito espera recaudar hasta 1,08 billones de pesos colombianos (COP) adicionales al año con la serie de ajustes en los impuestos locales, principalmente el impuesto predial y el impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa implica modificaciones importantes en las tarifas del ICA, afectando especialmente a empresas del ámbito financiero, asegurador y automotor. Este impuesto grava los ingresos de las actividades comerciales y de servicios en la ciudad. La reforma contempla alivios e incentivos, con reducción de tarifas para 275 actividades, pero incremento para 169. Entre las mayores inquietudes está el impacto para negocios encargados de ofrecer seguros de vivienda, créditos hipotecarios o financiamiento vehicular, pues estas empresas se enfrentarían a un oneroso aumento de impuestos.

Actualmente, las actividades de seguros pagan 14 pesos por cada 1.000 reportados en ingresos, es decir, una tarifa del 14 por mil, según lo precisado por la Secretaría de Hacienda en su diálogo con El Espectador. La expectativa es que la nueva estructura tarifaria, aunque incluye alivios para algunos sectores, incremente la carga para otros, abriendo un debate sobre si las empresas podrán absorber el incremento o si parte de ese sobrecosto podría trasladarse a los clientes finales mediante ajustes en el costo de pólizas, créditos o productos asociados.

Es fundamental aclarar, conforme lo indica el mismo Distrito, que la cifra estimada de recaudo corresponde al paquete de reformas en su conjunto, y no exclusivamente a lo que recaudarían de los sectores financiero, asegurador o automotor. Los ajustes, por tanto, impactarían de forma diferencial dependiendo de la actividad económica y el tipo de empresa, lo que ha llevado a reflexiones sobre la sostenibilidad, competitividad y el posible efecto en precios para los ciudadanos.

¿Cuáles son los cambios en las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para aseguradoras en la Reforma Tributaria de Bogotá?

La propuesta de la administración de Carlos Fernando Galán busca modificar las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA), afectando a empresas de seguros, que actualmente pagan una tarifa de 14 por mil sobre sus ingresos. Según lo explicado por la Secretaría de Hacienda a El Espectador, el proyecto contempla tanto aumentos como reducciones en las tarifas según el tipo de actividad, por lo que las aseguradoras podrían enfrentar incrementos específicos, impactando el costo de sus productos.

¿Cómo afectaría el aumento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los clientes de aseguradoras y entidades financieras en Bogotá?

El debate en el Concejo de Bogotá sugiere que, si bien parte del impacto del aumento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) podría ser absorbido por las empresas del sector financiero y asegurador, existe la posibilidad de que una porción sea trasladada a los clientes. Esto podría reflejarse en el aumento de costos de pólizas de seguros o créditos para vivienda y vehículos, dependiendo de las condiciones específicas de cada compañía tras los ajustes tributarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z