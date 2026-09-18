Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Cada 23 de septiembre, Colombia celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), una fecha que resalta el derecho de las personas sordas a ejercer plenamente su identidad cultural y lingüística. En este marco, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentó un balance de iniciativas enfocadas en garantizar la participación de la comunidad con discapacidad auditiva en las expresiones artísticas de Bogotá. De acuerdo con Idartes, el Servicio de Interpretación de LSC se ha implementado en diversos escenarios, lo que impulsa la inclusión y la visibilidad de quienes se comunican a través de esta lengua.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las acciones destacadas se encuentra la Mesa de Participación de las Artes de Sectores Sociales de Personas con Discapacidad y Personas Cuidadoras, un espacio de diálogo para analizar proyectos estratégicos y oportunidades de mejora institucional. Este acompañamiento se vio fortalecido con la Mesa Distrital de Participación de las Artes de los Sectores Sociales 2026, a la que asistieron representantes de distintos grupos poblacionales, incluida la comunidad con discapacidad.

La Cinemateca de Bogotá, mediante la franja "Capacidades Diversas", reconoce las particularidades de quienes viven con discapacidad y articula estrategias para prácticas artísticas audiovisuales contemporáneas con interpretación en LSC. Asimismo, la Galería Santa Fe ofreció durante el año recorridos multisensoriales, con y sin intérprete de señas, acercando exposiciones como ‘Katabasis’ y ‘Acoplamientos’ a públicos diversos. Incluso durante el cumpleaños de Bogotá, estas acciones estuvieron presentes.

Uno de los logros más significativos fue la selección de "Marte: Arte Incluyente 2026", de la Fundación Marte, en la Beca Bogotá Diversa Dirigida a los Sectores Sociales 2026. Este programa, enfocado en jóvenes sordos, integra danza, teatro y artes plásticas en la obra ‘El Pueblo del Silencio’, guiada por un artista formador sordo y acompañada de intérpretes de LSC. Además, la Gerencia de Arte Dramático promueve el laboratorio "Teatro a la mano: cuerpo y seña", en el que participan tanto personas sordas como oyentes, generando procesos de cocreación con enfoque diferencial. Montajes teatrales como ‘Corazones de Cartón’ y ‘Postales del Desarraigo: Cuerpos Migrantes’ han garantizado la participación activa de personas con discapacidad auditiva y visual con los ajustes apropiados.

Con motivo del 23 de septiembre, el Idartes publicará videos resultado del laboratorio "Los Sentidos del Cosmos", protagonizados por personas sordas e interpretados en LSC desde el Planetario de Bogotá. El cierre será el evento Universo de Sentidos, que abordará temas como multilingüismo, cultura señante y el uso de robótica e inteligencia artificial para mejorar la vida de la comunidad sorda. Esta agenda reafirma el compromiso de Idartes con la inclusión y la defensa de los derechos culturales a través del reconocimiento y difusión de la Lengua de Señas Colombiana.

¿Qué acciones realiza Idartes para promover la Lengua de Señas Colombiana (LSC) en Bogotá?

Idartes implementa el Servicio de Interpretación de LSC en distintas actividades, desarrolla mesas de participación, impulsa programas como "Capacidades Diversas" en la Cinemateca de Bogotá y realiza talleres inclusivos en las artes plásticas, el teatro y la danza. También apoya propuestas de la comunidad sorda a través de becas y proyectos como "Marte: Arte Incluyente 2026".

¿Qué significa Lengua de Señas Colombiana (LSC) y por qué es relevante su reconocimiento?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema lingüístico natural de la comunidad sorda en Colombia, fundamental para asegurar su acceso a la cultura, la educación y la participación ciudadana. Su reconocimiento fomenta la inclusión, el respeto y la igualdad de derechos para quienes la utilizan como medio principal de comunicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z