Por: Portal Bogotá

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La protección de los espacios ambientales en Bogotá sigue siendo una prioridad para las autoridades locales. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recientemente se logró recuperar 450 metros cuadrados del humedal Tingua Azul, localizado en la localidad de Kennedy. Esta acción se concretó tras el desmonte de ocho cambuches y la eliminación de un punto utilizado para acumular residuos de construcción y demolición. Según la entidad, la jornada permitió retirar cerca de 10 toneladas de materiales, liberando un área significativa, equivalente a poco más de una cancha de baloncesto.

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La recuperación de este sector del humedal Tingua Azul no fue un trabajo aislado, sino resultado de una labor coordinada entre la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), las Secretarías Distritales de Gobierno, Seguridad e Integración Social, junto con la Alcaldía Local de Kennedy y los ecovigías de Aguas de Bogotá. Según Adriana Soto, secretaria de Ambiente, "desde la Alcaldía de Carlos Fernando Galán seguimos haciendo presencia en nuestros humedales para protegerlos y enfrentar las actividades que ponen en riesgo estos ecosistemas estratégicos de Bogotá. Estas acciones son fundamentales para salvaguardar nuestros humedales, porque las ocupaciones y la disposición inadecuada de residuos afectan estos ecosistemas y aumentan el riesgo de incendios, especialmente por la realización de fogatas".

Este operativo hace parte de un plan más amplio de inspección, vigilancia y control enmarcado en la política del Distrito para salvaguardar los humedales y evitar que se repitan afectaciones similares. La intervención no solo consistió en retirar asentamientos y desechos, sino que también busca reducir las presiones constantes sobre estos ecosistemas y mitigar riesgos asociados a actividades inadecuadas, como encender fogatas y arrojar materiales no permitidos.

Estas acciones forman parte de procesos de restauración ecológica impulsados por la actual administración, que hasta el momento ha incorporado 835.878 metros cuadrados de humedales a dichos programas, área que corresponde a unas 117 canchas de fútbol. No obstante, las autoridades insisten en que recuperar implica también mantener y proteger, por lo que es esencial prevenir nuevas afectaciones. En ese sentido, Bogotá ha destinado cerca de 49.000 millones de pesos hasta 2026 para labores de mantenimiento y protección de estos humedales, incluyendo el cuidado de la vegetación, refuerzo de cerramientos, vigilancia y estrategias para evitar nuevas ocupaciones y el vertimiento inadecuado de residuos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones ha tomado la Alcaldía de Bogotá para recuperar el humedal Tingua Azul?

De acuerdo con datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la principal acción realizada fue la recuperación de 450 metros cuadrados mediante el desmonte de ocho cambuches y la eliminación de un punto de acopio de residuos de construcción y demolición. Estas medidas fueron ejecutadas en un trabajo conjunto con entidades distritales, logrando retirar cerca de 10 toneladas de materiales y así reducir el riesgo ecológico en la zona.

¿Por qué es importante evitar la disposición inadecuada de residuos en los humedales de Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, la disposición inadecuada de residuos afecta directamente los humedales, ya que incrementa el riesgo de incendios y genera un impacto negativo sobre sus ecosistemas. Además, estas prácticas dificultan los procesos de restauración ecológica y la preservación de la vegetación, comprometiendo la sostenibilidad ambiental de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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