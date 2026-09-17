Por: Portal Bogotá

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A finales de los años 80, en una invasión situada en la avenida Ferrocarril con calle Novena, en Bogotá, empezó a tejerse una historia de vida llena de trabajo, perseverancia y familia. Allí, Miguel y María Isabel cruzaron sus caminos. María Isabel tenía apenas 22 años y, por entonces, Miguel prestaba servicio en el cuartel. La curiosidad por conocerse surgió entre rumores; él ya había escuchado hablar de ella, pero fue el azar del destino el que organizó su primer encuentro. El día en que se vieron por primera vez, Miguel regresaba de una ardua jornada, cargaba consigo tres costales de residuos y sentía la preocupación de no causar una mala impresión debido al cansancio y la suciedad de las horas de trabajo.

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Antes de presentarse, Miguel buscó un lugar apartado, se escondió detrás de un baño y se limpió lo mejor que pudo. No quería que María Isabel lo recordara con las manos marcadas por el trabajo. Una vez se sintió listo, salió a su encuentro y, a partir de ese momento, nació una relación que pronto se transformó en una familia.

Con el paso del tiempo, llegaron el permiso para casarse, la casa propia, los hijos y, más adelante, cuatro nietos. El reciclaje, que primero fue una necesidad económica, se volvió el oficio que forjaría el presente y futuro de ambos. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Miguel y María Isabel comparten, hasta hoy, el mismo recorrido diario por el reciclaje, una labor silenciosa y fundamental para la ciudad.

En cada jornada, los materiales recuperados significan un día más de trabajo y, también, un capítulo nuevo en la extensa historia familiar que han construido. Cada pedazo recolectado, cada ruta recorrida, forma parte del relato de quienes, desde hace casi cuatro décadas, han apostado por el esfuerzo y la dignidad como forma de vida. De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, detrás de cada material recuperado se esconde una historia y la de Miguel y María Isabel es el ejemplo fiel de una vida construida pieza a pieza, jornada tras jornada, sin pausa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo empezó la historia de reciclaje de Miguel y María Isabel en Bogotá?

La historia de reciclaje de Miguel y María Isabel inició a finales de los años 80 en una invasión de Bogotá, específicamente en la avenida Ferrocarril con calle Novena. Allí, la necesidad de ganarse la vida llevó a ambos a compartir el oficio del reciclaje, que con el tiempo se consolidó como el motor de su historia familiar, según se relata en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué significa la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en la historia de los recicladores?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es una entidad citada como fuente en este relato, que reconoce y divulga la labor de recicladores como Miguel y María Isabel. De acuerdo con la UAESP, historias como la suya reflejan el impacto y la dignidad del trabajo de reciclaje en Bogotá y su importancia para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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