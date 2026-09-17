Por: Portal Bogotá

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La noche del jueves marcó un punto significativo para el occidente de Bogotá. Durante un acto que contó con la presencia del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), Lucía Bastidas, y el alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas, fue entregado a la ciudadanía un nuevo espacio público bajo el puente de la calle 63 con avenida Boyacá. Este escenario, antes percibido como inseguro y marginado, ahora abre sus puertas como un sitio dedicado al deporte, la recreación y la integración comunitaria, según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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La transformación de este área fue posible gracias a una inversión de 1.381 millones de pesos; el Dadep contribuyó con 981 millones y la Alcaldía Local de Engativá con 400 millones. Los recursos se emplearon para incrementar la seguridad, mejorar las condiciones ambientales y fomentar la economía local al crear nuevas oportunidades para el encuentro y la convivencia. La estrategia #PuentesQueUnen, liderada por el Distrito, fue clave para darle vida a zonas que antes permanecían subutilizadas y, en muchos casos, representaban riesgos para la comunidad.

Uno de los principales hitos de esta intervención es la inauguración de la primera cancha de pádel —un deporte de raqueta— en espacio público del país. Junto con ella, la zona ahora cuenta con parque infantil, gimnasio, espacios para actividades físicas y zonas de encuentro ciudadano. Además, la oferta se complementa con baños públicos, bicicleteros, una zona para Food Trucks y la adecuación de mobiliario urbano existente, como postes, bolardos y bancas. De acuerdo con el alcalde Galán, este es el tercer bajopuente entregado bajo este esquema, y la meta es llegar a 18 escenarios más al finalizar el año.

La recuperación abarcó 4.300 metros cuadrados y comenzó con actividades de limpieza, adecuación y una intervención artística que resignificó el entorno, promoviendo así el uso activo y seguro del espacio. Según Lucía Bastidas, directora del Dadep, el compromiso y la colaboración de los vecinos fueron fundamentales en el desarrollo del proyecto, evidenciando el involucramiento ciudadano en la renovación urbana de Bogotá.

Con estas acciones, la Alcaldía reafirma su meta de recuperar lugares históricos de inseguridad y abandono, transformándolos en sitios para la convivencia, la actividad física y el bienestar colectivo. Ahora estos espacios ofrecen un ambiente renovado para familias, deportistas, turistas y visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la recuperación del bajopuente de la calle 63 y avenida Boyacá a los habitantes de Engativá?

La recuperación de este espacio público transforma un lugar previamente inseguro y subutilizado en un entorno destinado a la recreación, el deporte y la convivencia. Ahora los habitantes de barrios como Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía disponen de instalaciones modernas, como la primera cancha de pádel en el país en espacio público, parque infantil, gimnasio y zonas de encuentro, todo lo cual fomenta el bienestar, la integración comunitaria y la activación económica local, tal como destacó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Dadep, y cuál fue su papel en la transformación del bajopuente?

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) es la entidad distrital encargada de proteger y gestionar el espacio público en Bogotá. En este proyecto, Dadep lideró la intervención con una inversión significativa, diseñando e implementando las mejoras que permitieron renovar el espacio y convertirlo en un lugar seguro y funcional para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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