Por: CENET

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El Banco de Inglaterra refrendó su tipo de interés principal en 3,75 %, pese a un contexto de inflación creciente que preocupa a los mercados y a los consumidores británicos. La decisión fue adoptada por el Comité de Política Monetaria, que evidenció una división interna considerable: seis de sus miembros votaron por mantener la tasa, mientras que tres apoyaron un incremento de un cuarto de punto, que la habría ubicado en 4 %. Esta diferencia de opinión revela la incertidumbre que genera el comportamiento reciente de los precios y las presiones externas sobre la economía.

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Durante el mes de agosto, el índice de precios se ubicó en 3,1 %, el nivel más alto en los últimos cinco meses. Esta subida respondió principalmente al encarecimiento del petróleo y de la energía refinada, productos que experimentaron aumentos relevantes a raíz del conflicto en Irán. “La inflación probablemente seguirá aumentando en los próximos trimestres”, advirtió el comité, sugiriendo que el panorama inflacionario podría empeorar. El organismo también señaló que los riesgos actuales de inflación son más altos que los expuestos en el informe publicado en julio.

No obstante, el Banco de Inglaterra sostuvo que, por ahora, no se identifican efectos de segunda ronda —es decir, incrementos en salarios y precios que se generen como reacción a la subida inicial de la energía—. Según el banco, “apenas hay indicios de que el encarecimiento de la energía se esté trasladando de forma generalizada a la formación de precios y salarios”. Sin embargo, también reconoció que este alivio podría ser transitorio en caso de que los valores elevados persistan o presenten mayor volatilidad, lo que podría poner en riesgo la estabilidad de los precios en el futuro cercano.

Esta decisión llegó justo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo —principales referentes monetarios a nivel global— decidieran endurecer su política monetaria. En contraste, el Banco de Inglaterra prefirió mantener la cautela, aunque la presión y la división interna son evidentes ante una inflación que todavía no muestra señales contundentes de moderación. Esta postura pone de relieve las complejas disyuntivas a las que se enfrenta la autoridad monetaria británica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés en 3,75 % pese al aumento de la inflación?

El banco optó por mantener la tasa de interés principal en 3,75 %, a pesar del crecimiento de la inflación, porque el comité de política monetaria evaluó que los efectos de segunda ronda sobre salarios y precios aún no son significativos. Además, existe incertidumbre sobre la persistencia y volatilidad de los precios de la energía, lo que llevó a la mayoría de los miembros del comité a preferir una postura cautelosa en lugar de endurecer más la política monetaria.

¿Cómo influyen los precios de la energía y el conflicto en Irán en la inflación del Reino Unido?

De acuerdo con el banco central, el alza reciente en la inflación del Reino Unido está directamente relacionada con el encarecimiento del petróleo y la energía refinada, productos afectados por el conflicto en Irán. Estos incrementos en los precios energéticos impulsaron el índice de precios al consumo a su nivel más alto en cinco meses durante agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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