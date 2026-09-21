Por: CENET

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EPM ha iniciado el incremento paulatino y controlado del nivel del embalse de Hidroituango, con el objetivo de alcanzar la cota de 420 metros sobre el nivel del mar, como respuesta a las condiciones hidroclimáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. Esta estrategia fue adoptada tras una serie de evaluaciones técnicas entre EPM y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que desembocaron en la expedición de la Resolución 2230 del 20 de agosto de 2026 y un pronunciamiento oficial del 18 de septiembre. Ambos documentos establecen los lineamientos para la operación del embalse y las tareas ambientales requeridas.

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El proceso controlado de aumento del nivel del embalse se llevará a cabo en concordancia con las condiciones hidrológicas presentes, respetando los parámetros ambientales, geotécnicos, hidrológicos y operativos señalados por la ANLA. Esta maniobra contempla incrementos diarios de hasta 40 centímetros y etapas de estabilización y monitoreo, que permitirán observar el comportamiento de las laderas y otros aspectos clave de la operación. Aunque la duración estimada del procedimiento es de dos meses, su extensión dependerá de la evolución real de los caudales, los cuales han registrado niveles por debajo de los mínimos históricos, especialmente desde mayo en el río Cauca, abastecedor principal del embalse.

La empresa explicó que los 12 metros de incremento en el nivel del embalse, entre las cotas de 408 y 420 metros sobre el nivel del mar, permitirían almacenar alrededor de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a 187 GWh de energía, suficiente para abastecer el consumo eléctrico de Medellín durante aproximadamente 15 días. La operatividad y el almacenamiento serán decisivos para afrontar los periodos críticos de sequía que se prevén con El Niño.

De forma paralela al aumento del nivel, EPM sigue avanzando en la remoción de la cobertura vegetal en las márgenes del embalse, con un progreso cercano al 50 %. Según la ANLA, la remoción puede desarrollarse simultáneamente con la maniobra del embalse y debe estar acompañada de medidas ambientales, como el salvamento de flora y el manejo de fauna. Toda la operación se encuentra sujeta al monitoreo permanente de variables ambientales y sociales para proteger el río Cauca y las comunidades cercanas.

El cumplimiento de la Resolución 2230 permite aplicar transitoriamente la regla de operación original de la central, sin una restricción establecida desde 2019 relacionada con caudales mínimos en el municipio de Olaya. EPM reitera el llamado al uso responsable del agua, energía y gas natural, mientras se ajusta el proceso de incremento del embalse a las condiciones observadas, sin seguir un cronograma fijo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el avance hacia la cota 420 metros en Hidroituango a la generación de energía y reservas de agua?

El aumento del nivel del embalse permitirá almacenar hasta 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, lo cual se traduce en cerca de 187 GWh de energía. Esto significa que, si las condiciones hidrológicas lo permiten, EPM podrá contar con reservas suficientes para abastecer durante unos 15 días la demanda eléctrica de una ciudad como Medellín, factor clave en un contexto de sequía previsto por el fenómeno de El Niño.

¿Qué medidas ambientales y operativas supervisa la ANLA en el proceso de llenado del embalse de Hidroituango?

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales establece que el aumento del nivel del embalse debe hacerse bajo parámetros ambientales, hidrológicos, geotécnicos y operativos estrictos, incluyendo incrementos graduales, períodos de estabilización y monitoreo constante. Además, requiere actividades simultáneas como remoción de cobertura vegetal con salvamento de flora y manejo de fauna, asegurando la protección ambiental y social en el área de influencia del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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