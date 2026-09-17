Por: Blu Radio

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Como Damon John Wubben fue identificado el ciudadano estadounidense que fue encontrado muerto en las últimas horas dentro de una habitación del apartahotel Loma Verde, del barrio El Poblado, en Medellín. El hallazgo se produjo luego de que los administradores del establecimiento alertaran a la Policía, debido a que no tenían noticias del huésped desde hacía varios días.

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De acuerdo con el informe policial, la víctima de 63 años ingresó al apartahotel el pasado 6 de septiembre de 2026, llegó acompañado de su mascota y se hospedó en el apartamento 702.

Al notar que no lo veían desde hacía varios días, los administradores decidieron comunicarse con las autoridades para solicitar la apertura de la habitación en su presencia. Cuando llegaron los uniformados, la administración abrió la puerta y encontró al ciudadano estadounidense junto a su perro.

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El informe señala que tanto Wubben como el animal fueron hallados dentro del inmueble. El hombre se encontraba sin signos vitales y en estado de descomposición, pero será Medicina Legal la que precise cuánto tiempo llevaba muerto.

Ante la falta de signos de violencia, las autoridades clasificaron el caso como una muerte por establecer, por lo que, hasta el momento, no se conocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento ni la causa de la muerte de la víctima, que residía en Estados Unidos.

Este caso se suma a otros fallecimientos recientes de ciudadanos extranjeros en Medellín. Uno de ellos fue Miguel Ángel Sánchez Aguirre, mexicano de 71 años, encontrado muerto en un hotel de Laureles, donde se hospedaba desde el 8 de septiembre. Otro caso corresponde a Fadi Al Refai, ciudadano sirio de 40 años, hallado sin vida en un apartamento de Airbnb en El Poblado. En los tres hechos, las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de los fallecimientos.

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