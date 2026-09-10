El adolescente de 17 años que ingresó con un arma a un colegio de Medellín y posteriormente resultó herido ya había presentado comportamientos que habían encendido las alertas dentro de la institución educativa.

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El caso ocurrió este 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la comuna 8, Villa Hermosa. De acuerdo con las autoridades, el joven ingresó al plantel con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a algunas personas y posteriormente se autolesionó.

Pero, según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el comportamiento del adolescente ya había sido motivo de preocupación desde el año pasado. “Desde el año pasado esta persona, este joven, presentaba conductas agresivas y violentas”, señaló el funcionario durante una rueda de prensa.

Según Villa, debido a las situaciones que se habían presentado con el adolescente, se activaron diferentes rutas de atención.

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El secretario explicó que en ese momento se activó el denominado “código dorado” y se realizaron derivaciones al sistema de salud. Paralelamente, la Secretaría de Educación venía haciendo seguimiento mediante el proyecto y la ruta de Escuela de Entorno Protector.

El acompañamiento incluía asesoría psicosocial, pues, de acuerdo con el funcionario, también se habían presentado situaciones relacionadas con “crisis emocionales”.

Sin embargo, el adolescente habría manifestado recientemente que no quería continuar con ese proceso.

Villa aseguró que, pese a esa decisión, la administración municipal mantuvo la oferta de atención y recomendó a su acudiente la importancia de continuar con el acompañamiento psicosocial.

“El estudiante recientemente había manifestado que no quería seguir teniendo este acompañamiento, pero de parte de la administración se mantenía la oferta y la recomendación a su acudiente de la necesidad de seguir contando con este acompañamiento psicosocial”, explicó.

(Vea también: Aparece video del adolescente que entró con un arma a colegio de Medellín y disparó: es impresionante)

Las autoridades también revelaron que la situación había tenido nuevos episodios durante las semanas anteriores al ataque.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, el joven habría presentado comportamientos que estaban generando problemas de convivencia y violencia dentro de la institución educativa.

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Ante esta situación, el Comité Escolar de Convivencia tomó una determinación la semana pasada: el adolescente debía continuar temporalmente sus actividades académicas de manera remota y desde casa.

La medida, según explicó Villa, hacía parte del proceso que se adelantaba con el estudiante, mientras se mantenía el acompañamiento y se realizaba una valoración psicológica.

Pese a esa decisión, el adolescente regresó al colegio este miércoles.

Qué pasó en el caso del joven que entró con un arma a Colegio en Medellín

Según el reporte de las autoridades, el joven ingresó al plantel por las rejas del establecimiento y llevaba consigo un arma de compresión.

Una vez dentro, habría accionado el arma en varias oportunidades. La situación provocó que estudiantes y profesores se resguardaran en las aulas y cerraran las puertas.

El adolescente, según la información entregada por la Alcaldía, intentaba llegar a las oficinas de la rectoría para intimidar a algunas personas.

Posteriormente se produjo la persecución que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales y el joven terminó tendido en el suelo después de autolesionarse con el arma.

Tras recibir primeros auxilios por parte del personal de la institución, fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón.

Ahora las autoridades buscan establecer no solo las circunstancias exactas del incidente, sino también cómo consiguió el arma, cómo logró ingresar al colegio y qué ocurrió con los dos adultos que posteriormente entraron al plantel y retiraron el arma.

La Policía y la Alcaldía mantienen abierta la investigación mientras recopilan videos, testimonios y otros elementos materiales probatorios para reconstruir lo sucedido.

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