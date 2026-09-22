El fenómeno de El Niño de 2026 genera preocupación por sus posibles efectos sobre la economía colombiana, especialmente en el sector energético.

Sigue a PULZO en Discover

Según Corficolombiana, un eventual racionamiento eléctrico podría costarle al país $5.600 millones de pesos por hora.

El IDEAM estima en 75 % la probabilidad de que este sea el fenómeno de El Niño más fuerte registrado, mientras que para el cierre del año se proyectan temperaturas oceánicas hasta dos grados por encima del promedio histórico.

El riesgo aumenta por los retrasos en nuevos proyectos de generación y transmisión.

Lee También

Al 10 de septiembre solo había ingresado 23 % de los 4.475 MW de capacidad previstos para 2026, mientras que 60 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos. A esto se suma un crecimiento de 6,5 % en la demanda eléctrica durante agosto y proyecciones superiores al 10 % para el cuarto trimestre.

La menor disponibilidad de agua también está reduciendo la generación hidroeléctrica y aumentando la dependencia de las plantas térmicas, elevando la demanda de gas natural.

Corficolombiana advierte que podrían presentarse déficits de gas de entre 15 % y 20 % de la demanda nacional si se retrasan proyectos clave. Además, El Niño podría generar presiones inflacionarias en alimentos, energía y actividad agropecuaria.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.