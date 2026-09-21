Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos a nivel mundial, tomó la decisión de retirarse de la presidencia de Berkshire Hathaway, conglomerado que dirigió desde el año 1965. La noticia fue comunicada oficialmente mediante una carta dirigida a los accionistas, en la que el magnate expresó su agradecimiento por el tiempo al frente de la compañía y manifestó tener plena confianza en el porvenir de la organización. Según palabras del propio Buffett, “el tiempo siempre gana, pero ha sido generoso conmigo. Berkshire está en un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que viene”.

Sigue a PULZO en Discover

La dirección de la empresa será asumida por Howard Buffett, hijo del empresario y miembro del consejo directivo desde hace más de treinta años. Su papel, de acuerdo con el mensaje de Warren Buffett, será fundamental para garantizar la preservación de la cultura corporativa y los valores distintivos de Berkshire Hathaway. Para el fundador, Howard Buffett representa “una garantía que los accionistas poseen y esperan no tener que cobrar nunca”, haciendo alusión a su función como resguardo institucional y símbolo de continuidad dentro del grupo.

La renovación en la cúpula de Berkshire Hathaway se enmarca en un proceso de transición planeado cuidadosamente. Menos de un año antes de este anuncio, Greg Abel había asumido la dirección ejecutiva del conglomerado, después de haberse unido a la junta directiva en 2018 y de liderar la filial energética Berkshire Hathaway Energy. En su carta, Buffett resaltó la gestión de Abel al afirmar que “mis expectativas sobre él eran altísimas desde el inicio, y las ha superado”, mostrando así la confianza depositada en la nueva generación de líderes que tomarán las riendas de la compañía.

Berkshire Hathaway, bajo el liderazgo de Warren Buffett, construyó una de las empresas más sólidas a nivel global, con inversiones diversificadas en sectores como seguros, energía, transporte y consumo. Aunque Buffett deja el liderazgo formal, continuará participando en decisiones estratégicas desde el consejo de administración, ahora en calidad de presidente emérito y accionista. Este relevo marca el cierre de una era y el inicio de una nueva etapa en la que la visión y los principios del “Oráculo de Omaha” seguirán guiando la filosofía del grupo.

¿Cuál fue el proceso de sucesión en la presidencia de Berkshire Hathaway?

De acuerdo con la carta enviada a los accionistas, el proceso de sucesión fue cuidadosamente planificado y se concretó menos de un año después de la designación de Greg Abel como director ejecutivo. Howard Buffett, hijo de Warren Buffett y miembro de la junta directiva desde hace décadas, asumirá la presidencia, asegurando la continuidad y los valores de la empresa.

¿Qué función desempeñará Warren Buffett después de su retiro como presidente?

Según el propio Warren Buffett, después de dejar la presidencia formal del conglomerado, permanecerá como presidente emérito y accionista. De esta manera, continuará participando en las decisiones estratégicas de Berkshire Hathaway desde el consejo de administración, asegurando su influencia en la nueva etapa de la compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.