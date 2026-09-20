El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia para los ciudadanos estadounidenses frente a la situación de seguridad en Oriente Medio, donde señala que las tensiones actuales podrían derivar en una escalada inesperada.

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A través de la cuenta Travel.gov, las autoridades estadounidenses pidieron a quienes se encuentran actualmente en la región mantener una vigilancia intensificada y estar atentos a posibles cambios que puedan afectar sus desplazamientos.

Entre los escenarios mencionados están las cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes.

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La recomendación también alcanza a los ciudadanos estadounidenses que todavía no están en Oriente Medio. Para ellos, el Departamento de Estado pidió reconsiderar seriamente los viajes hacia o a través de la región.

Quienes tengan previsto entrar o salir de la zona deben consultar de manera permanente la información relacionada con las operaciones de aeropuertos y aerolíneas, según la advertencia.

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/TPj23kFFzo — TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026

Advertencia por posibles ataques

El mensaje también hace referencia a la actividad de grupos respaldados por Irán y al riesgo de que el conflicto pueda extenderse.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los hutíes respaldados por Irán han participado en hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques que han afectado aeropuertos civiles.

La autoridad estadounidense advierte que el actual conflicto militar tiene potencial para escalar rápidamente, por lo que recomienda a sus ciudadanos permanecer atentos a nuevos acontecimientos. La alerta también señala que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso algunas ubicadas fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques.

Según el Departamento de Estado, Irán y grupos que lo apoyan podrían intentar atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y sus ciudadanos.

Entre los posibles objetivos mencionados aparecen empresas estadounidenses y otras instituciones vinculadas con ese país.

Por ahora, el llamado de Washington se concentra en aumentar la precaución y mantener seguimiento permanente de las condiciones de seguridad y de las operaciones de transporte en la región.

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