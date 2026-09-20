La residencia permanente en Estados Unidos enfrenta un nuevo filtro para los inmigrantes legales, luego de la entrada en vigencia de una norma del Departamento de Seguridad Nacional que amplió los criterios con los que las autoridades pueden determinar si un solicitante constituye una “carga pública”. La medida, impulsada durante la administración de Donald Trump, permite revisar con mayor amplitud la situación económica de quienes buscan la ‘Green Card’.

Sigue a PULZO en Discover

El concepto de “carga pública” existe desde la Ley de Inmigración de 1882, pero su alcance ha cambiado con los distintos gobiernos. En 2022, la administración de Joe Biden había limitado la evaluación principalmente a determinadas ayudas en efectivo. La nueva regulación elimina esas restricciones y permite considerar programas sujetos a verificación de recursos, incluidos Medicaid, cupones de alimentos, vales de vivienda, subsidios para cuidado infantil y otras ayudas.

Vea también: Estados Unidos anuncia acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para control permanente de la seguridad en la isla ártica

‘Green Card’ en EE. UU.: nueva regla amplía controles sobre ayudas públicas

Las autoridades también podrán revisar beneficios solicitados para integrantes de la familia, incluso cuando se trate de hijos ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el objetivo es reforzar la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos públicos. La disposición enfrenta recursos judiciales, mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten sobre posibles efectos en familias que dependen de programas de salud, alimentación o vivienda.

Lee También

Maddie Geschu, directora de políticas y defensa de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, explicó a CNN que entre los programas que podrían entrar en el análisis están:

Crédito tributario por hijos y otras exenciones fiscales.

Vales de vivienda.

Medicaid.

Subsidios para el cuidado infantil.

Cupones de alimentos.

Programa Head Start.

Así mismo, las autoridades migratorias podrán examinar beneficios solicitados en nombre de integrantes del núcleo familiar. Esto incluye situaciones en las que los beneficiarios sean hijos con ciudadanía estadounidense, un cambio que puede tener consecuencias para hogares en los que conviven personas con distintos estatus migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia entre los inmigrantes y proteger los recursos públicos. La dependencia defendió el cambio mediante un mensaje publicado en X, en el que afirmó que la política pretende evitar una dependencia de los contribuyentes estadounidenses.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.