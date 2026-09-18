La termoeléctrica Termocentro genera preocupación en el sector energético colombiano por los reportes de cero energía programada para despacho desde el 14 de septiembre, en medio de la llegada del fenómeno de El Niño y el riesgo de un posible apagón.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos de XM citados por El Tiempo, Termocentro, ubicada en Cimitarra, Santander, debería aportar 5.048 megavatios-hora diarios al sistema.

Para alcanzar esa generación necesita alrededor de 6.562 barriles de diésel cada día.

Fuentes del sector señalaron que la planta habría tenido dificultades para recibir el combustible debido a un retraso en un cargamento que debía entregar Primax.

Lee También

La empresa Termocentro aseguró que está en operación, pero no entregó detalles sobre sus niveles de generación.

Ante las dificultades de abastecimiento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un decreto que permitiría a las termoeléctricas comprar combustibles líquidos a varios distribuidores cuando esté en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico, eliminando la obligación de mantener un único proveedor.

El sector advierte que el problema podría extenderse a otras plantas térmicas, cuya generación resulta clave para reducir la presión sobre las hidroeléctricas durante El Niño. Acolgen estima que una hora de apagón podría costarle al país cerca de $200.000 millones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.