A los temores luego del terremoto en Colombia se le suma otra realidad que enciende las alarmas entre las autoridades por los retos que se avecinan dentro de los próximos meses en el territorio nacional.

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XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, emitió una severa advertencia sobre la confiabilidad del servicio eléctrico en el país.

Una peligrosa combinación del fenómeno de El Niño, bajos aportes hídricos, embalses en niveles mínimos, un incremento en la demanda de energía y una alta dependencia térmica sitúa al sistema en un nivel de “riesgo alto”.

Ante la gravedad del panorama, la entidad reiteró un llamado contundente a “actuar hoy” para evitar un desabastecimiento en los próximos meses.

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Los indicadores reportados por XM muestran un deterioro preocupante en la capacidad de generación hidroeléctrica del país.

Al 11 de septiembre, los aportes promedio se situaron en un 76,33 por ciento, confirmando que el sistema está recibiendo significativamente menos agua.

XM detalló que, durante la actual temporada de invierno, los aportes acumulados presentan un déficit de 4.401 GWh en comparación con el fenómeno de El Niño de 2015—2016, cifra que equivale a unos 18 días enteros de atención de la demanda nacional.

El nivel útil de los embalses descendió al 79,11 por ciento, quedando por debajo del 79,98 por ciento fijado como meta para esa fecha por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

XM enfatizó que, para afrontar la próxima estación de verano de manera segura y cumpliendo con los estándares de confiabilidad, el nivel debe iniciarse por encima del 80 por ciento.

A la falta de agua se suma un incremento constante en el consumo de los hogares, el comercio y la industria.

En lo que va del mes de septiembre, la demanda de energía eléctrica registra un aumento del 6,08 por ciento.

Para frenar esta tendencia, XM instó al Gobierno Nacional y a las autoridades a activar de inmediato campañas masivas y articuladas de ahorro de agua, energía y gas natural.

En particular, solicitó al sector comercial, industrial y a las familias colombianas gestionar eficientemente el consumo durante la hora pico, entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

Para compensar la caída hidroeléctrica, la generación térmica deberá asumir una carga extrema de manera sostenida.

XM prevé que el parque térmico disponible tendrá que generar volúmenes continuos que alcancen los 100 GWh diarios, un ritmo operativo que podría prolongarse por más de nueve meses.

Como referencia, el pasado 11 de septiembre la generación térmica se ubicó en 84,12 GWh.

La crisis operativa coincide con un complejo panorama financiero en el sector eléctrico, que pone en riesgo la liquidez de los agentes térmicos y transportadores necesarios para mantener el servicio.

Deuda acumulada: La deuda total en el mercado eléctrico asciende a 4,0 billones de pesos.

De esta cifra, 3,5 billones corresponden a la comercializadora Air-e, empresa a la que actualmente se le han suspendido los procedimientos de limitación de suministro por normatividad legal.

Generadores y transportadores, los más afectados: Más del 85 por ciento de la deuda total del mercado se concentra en las empresas generadoras (especialmente las térmicas, que hoy se requieren a máxima capacidad) y en las transportadoras.

Exposición en bolsa e incremento de tarifas: XM alertó que algunas de las empresas compradoras de energía presentan una exposición al mercado de bolsa superior al 70 por ciento, lo cual incide en un aumento de las tarifas finales que pagan los usuarios en sus facturas de luz.

Reducir el consumo energético en los hogares colombianos durante las horas de mayor exigencia resulta fundamental para evitar racionamientos preventivos en el territorio nacional, marcado por una difícil realidad actual.

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