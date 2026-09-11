El fenómeno de El Niño podría aumentar la presión sobre el sistema energético colombiano durante los próximos meses, debido a la reducción de las lluvias y al incremento de las temperaturas.

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XM, administrador del mercado de energía mayorista, estima que las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional podrían caer hasta un mínimo de 15,7 % en el segundo trimestre de 2027.

Este nivel sería el más bajo registrado durante un fenómeno de El Niño, por debajo del aproximadamente 27 % alcanzado entre 2023 y 2024.

XM advierte que algunos de los principales embalses del país podrían operar por debajo de sus mínimos históricos y acercarse a niveles críticos, lo que representaría un riesgo para atender de manera segura y confiable la demanda de electricidad.

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Guatapé y Guavio están entre los embalses que enfrentarían esta situación. Además, cuatro represas ya registran niveles inferiores al 50 %: Alto Anchicayá, con 4,19 %; Porce II, con 35,2 %; Prado, con 36,68 %, y Riogrande 2, con 48,97 %, según datos al 9 de septiembre.

Ante este escenario, la Creg activó el periodo de riesgo de desabastecimiento y estableció un mínimo de 97 GWh diarios de generación térmica.

Expertos recomiendan aumentar la generación térmica hasta cerca de 95 o incluso 100 GWh diarios durante varios meses para proteger las reservas hidráulicas.

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