Los asistentes a los conciertos más grandes del país tendrán que despedirse de un nombre icónico. El Movistar Arena de Bogotá cambiará de denominación luego de que la empresa BeatHub Entertainment —que acaba de quedarse con el 100 % de la operación tras comprar el 50 % que tenía el grupo chileno BeLive— abriera una convocatoria oficial para que las marcas se peleen el codiciado naming right del escenario.

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Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub y cerebro detrás de TuBoleta, soltó los detalles de esta jugada maestra en diálogo con Portafolio, señalando que el proceso ya cumple ocho días abierto y que se espera la llegada de pesados del sector bancario, telecomunicaciones y servicios. Si todo sale como lo tienen planeado, el misterio de cómo se llamará el coloso de la calle 94 se resolverá a comienzos de 2027.

Más allá de quién ponga la plata para bautizar el escenario, el plan de los operadores es poner a sudar la taquilla en grande. Para 2027 se proyectan nada menos que 160 eventos, lo que dejaría caer una jugosa derrama económica cercana a los $500.000 millones en Bogotá, inflando los bolsillos de hoteles, restaurantes y transportadores.

Además, el movimiento en el Arena no es menor: mueve unos 400 empleos directos y dispara cifras locas de hasta 80.000 turnos de trabajo al año contando la logística de cada show.

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La jugada de BeatHub no se queda solo en la capital. La compañía tiene listo el golpe maestro en Medellín con la apertura del DaviArena, prevista para el próximo 14 de noviembre con Juanes como plato fuerte, y una parrilla que incluye a Chayanne, Rubén Blades y Carlos Vives. Con esta jugada doble, las dos arenas del país se conectarán para traer a los pesos pesados de la música de manera simultánea, demostrando que el negocio del entretenimiento en Colombia vive su mejor momento..

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.