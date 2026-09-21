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Los hogares que forman parte de los programas Renta Ciudadana y Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pueden consultar y reclamar la cuarta transferencia monetaria de 2026. De acuerdo con información de Prosperidad Social, los pagos comenzaron el 21 de septiembre y estarán disponibles hasta el 6 de octubre. Este nuevo ciclo busca mitigar los efectos de la pobreza en amplios sectores sociales y apoyar el bienestar de miles de familias en Colombia.

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En total, el Gobierno dispuso $346.342 millones para distribuir entre 804.478 hogares en situación de pobreza, llegando a 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas. Este desembolso significa un incremento del 5,4 % en el presupuesto y del 4,3 % en cobertura comparado con el ciclo anterior, según datos publicados por Prosperidad Social. Uno de los ejes de este ciclo es la priorización de sectores especialmente vulnerables. Por ejemplo, 605.064 hogares incluidos cuentan con niños menores de seis años en la línea de Valoración del Cuidado. Además, 55.722 hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado también fueron priorizados, lo que revela el enfoque en grupos en alto riesgo social.

Para este cuarto ciclo, ingresaron 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. De ese grupo, 64.457 fueron seleccionados mediante el Sisbén IV —el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales— y 7.925 pertenecen a comunidades indígenas. Casi 92 % de las nuevas inclusiones corresponde a familias con niños menores de seis años, reforzando así la política de apoyo a la primera infancia.

Los pagos se entregan ya sea mediante giro en los puntos de SuRed y SuperGIROS, según la programación territorial, o por abono en cuentas registradas en el Gestor de Información Financiera. Es fundamental resaltar que la transferencia solo se puede retirar en el municipio asignado; no se admiten cambios de titularidad ni cobros a través de poderes o terceros. Otro punto clave es que los fondos no reclamados en el periodo asignado no se acumulan automáticamente para ciclos futuros.

La selección de los beneficiarios se realiza usando el Sisbén IV, con cortes a mayo y julio de 2026, como parte de la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Prosperidad Social recomienda a los ciudadanos verificar su información en los canales oficiales antes de ir al punto de pago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se puede reclamar la transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de septiembre de 2026?

Los pagos de la cuarta transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de 2026 están disponibles del 21 de septiembre al 6 de octubre, exclusivamente en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS, o por abono en cuentas registradas. Cada beneficiario debe consultar la programación y solo puede recibir el subsidio en el municipio que le fue asignado.

¿Cómo saber si un hogar es beneficiario de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026?

La verificación de la condición de beneficiario se realiza a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, luego de la aplicación de los criterios de focalización con el Sisbén IV y la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Se recomienda revisar la información personal en las plataformas oficiales antes de acudir a reclamar el subsidio para evitar desplazamientos innecesarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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