Por: Noticiero 90 minutos

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Tatiana Calderón marcó un precedente en la historia del automovilismo femenino latinoamericano el 20 de septiembre de 2026, al convertirse en la primera mujer que triunfa en una carrera general de la NASCAR Brasil Series. De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, la piloto bogotana logró este hito en el desafiante Circuito dos Cristais, ubicado en Curvelo, Minas Gerais, trazado reconocido por sus 1.250 metros de exigencia técnica.

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La victoria de Calderón reviste especial relevancia por las dificultades que superó en todo el fin de semana. Según el reporte, durante las sesiones clasificatorias del sábado, una falla mecánica en el Ford Mustang #25 le imposibilitó tener una mejor posición de partida, por lo que se vio obligada a arrancar desde el puesto quince. Sin embargo, lejos de ceder ante la adversidad, la colombiana protagonizó una destacada remontada en la primera de las dos carreras programadas el domingo, cruzando la línea en el cuarto lugar.

La determinación de Calderón se hizo aún más evidente en la segunda competencia del día. En esa oportunidad, fue capaz de avanzar con decisión, mostrando un ritmo sólido y agresivo para tomar el liderato de la prueba. Los datos indican que, en los últimos giros, soportó la intensa presión del experimentado piloto local Felipe Malinowski, logrando mantener la ventaja necesaria para sellar la victoria por una diferencia de apenas 0.527 segundos luego de 57 vueltas.

Las palabras de Calderón reflejaron la magnitud del momento: "Muy orgullosa, agradecer a todo el equipo SG28 Racing, a todos mis patrocinadores por creer en este momento, a mi familia y a Colombia. Esto es para ustedes. Todavía nos quedan dos carreras más para seguir dando guerra aquí en el Nascar Brasil", expresó la piloto, según el mismo medio.

Este triunfo no solo tuvo un valor simbólico, sino también estratégico para el campeonato, según la crónica de 90 Minutos. Al ser el cierre de la temporada regular, los puntos sumados hicieron que Calderón alcanzara un total de 83 unidades, asegurando de forma ajustada el último cupo (el duodécimo) para los playoffs, instancia decisiva del campeonato. Así, pasará a disputar el título junto a otros once pilotos entre el 1 y el 29 de noviembre, en circuitos de Chapecó y Brasilia respectivamente.

¿Cómo logró Tatiana Calderón clasificar a los playoffs de la NASCAR Brasil Series 2026?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la clasificación de Calderón a los playoffs fue consecuencia directa de su victoria histórica en el Circuito dos Cristais. Gracias a los puntos conseguidos en esa carrera, sumó un total de 83 unidades y obtuvo in extremis el último cupo disponible para la etapa final del campeonato.

¿Qué significa el término ‘playoffs’ en la NASCAR Brasil Series?

En el automovilismo, la palabra ‘playoffs’ hace referencia a la fase final de la temporada donde solo los mejores pilotos, según la tabla de puntos, compiten por el título absoluto. En la NASCAR Brasil Series 2026, los doce pilotos que acumularon más puntos en la fase regular disputarán el campeonato en las carreras decisivas de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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