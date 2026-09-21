Cuando empecé a interesarme más por la bicicleta entendí que no todo problema requiere llevarla a un taller. Algunos inconvenientes bastante comunes pueden solucionarse con unas pocas herramientas.

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No hace falta comprar un maletín profesional desde el primer día. Para comenzar, un kit básico de herramientas para bicicleta puede ser suficiente para realizar ajustes sencillos y responder ante algunos problemas durante una ruta.

1. Bomba de aire

Es probablemente una de las herramientas más importantes. Una bomba para bicicleta permite recuperar la presión de las llantas después de un pinchazo o simplemente corregir la presión antes de salir.

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Para llevar durante una ruta conviene una bomba compacta. En casa puede ser más cómodo utilizar una bomba de piso, especialmente si permite consultar la presión mediante un manómetro.

Antes de comprarla hay que comprobar que sea compatible con la válvula de las cámaras o neumáticos de la bicicleta.

2. Juego de llaves Allen

Las llaves Allen aparecen constantemente en el mantenimiento de una bicicleta. Sirven para ajustar diferentes tornillos, por ejemplo en componentes como el manubrio, el sillín o algunos accesorios.

Un juego con varias medidas permite tener mayor versatilidad. También existen herramientas multillave que reúnen varias Allen en un formato pequeño para llevar durante una salida.

3. Desmontables para llantas

Si se pincha una llanta, saber retirar el neumático puede ser muy útil. Los desmontables para bicicleta son pequeñas palancas diseñadas para separar el neumático del aro sin tener que hacerlo únicamente con las manos.

Normalmente se utilizan junto con una bomba y una cámara de repuesto o un kit para reparar pinchazos.

4. Cámara de repuesto o kit antipinchazos

Aunque técnicamente no sea una herramienta, es uno de los elementos que más sentido tiene incluir en el kit. Para bicicletas que utilizan cámara, llevar una cámara de repuesto puede permitir solucionar rápidamente un pinchazo.

También existen kits de reparación que incluyen parches y otros elementos necesarios para reparar una cámara.

Si la bicicleta utiliza un sistema tubeless, el kit cambia y puede incluir mechas, aplicadores y herramientas específicas.

5. Multiherramienta

Una multiherramienta para bicicleta puede reunir varias funciones en un solo accesorio.

Dependiendo del modelo puede incluir llaves Allen, destornilladores, Torx y otras herramientas para realizar ajustes básicos.

Su principal ventaja es el tamaño: resulta mucho más práctica para llevar en una mochila, bolsa de sillín o bolsillo que un juego completo de herramientas.

6. Llaves Torx

Algunas bicicletas y componentes utilizan tornillos Torx en lugar de Allen.

Por eso, si la bicicleta tiene componentes que utilizan este sistema, puede ser útil contar con las medidas correspondientes, especialmente en elementos como determinados frenos de disco o componentes modernos.

7. Tronchacadenas

Esta herramienta resulta más específica, pero puede ser muy útil para quienes realizan recorridos largos o hacen mantenimiento por su cuenta.

El tronchacadenas permite desmontar determinados eslabones de la cadena y puede utilizarse para hacer reparaciones o ajustes relacionados con su longitud.

No necesariamente es imprescindible para quien apenas empieza, pero puede convertirse en una buena incorporación al kit con el tiempo.

¿Qué llevar en una salida?

No es necesario cargar todas las herramientas.

Para una ruta, un kit práctico puede incluir:

Multiherramienta.

Bomba compacta.

Desmontables.

Cámara de repuesto o kit antipinchazos.

Elementos compatibles con el sistema de la bicicleta.

En casa, en cambio, sí puede tener sentido ampliar progresivamente el equipo con herramientas específicas para mantenimiento.

La idea es sencilla: no necesita un taller completo para empezar a cuidar su bicicleta. Con unas pocas herramientas y conocimientos básicos puede resolver buena parte de los inconvenientes habituales y, sobre todo, entender mejor cómo funciona su propia bicicleta.

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